اليمن: قتلى بينهم مدنيون في عملية "لقوات الكوماندوز الأمريكية"

مصدر الصورة EPA Image caption يعد الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف ما يقال إنهم متشددون في اليمن منذ تقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه (صورة أرشيفية)

قتل 18 شخصا على الأقل يشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة وثمانية مدنيين في هجوم يعتقد أن عناصر من قوات المشاة الخاصة الأمريكية "الكوماندوز" نفذته عقب غارات شنتها طائرات دون طيار جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مسؤول في محافظة البيضاء قوله إن سبعة نساء وثلاثة أطفال على الأقل كانوا بين القتلى في الهجوم على مدينة يكلا.

وأفادت مصادر قبلية بأن طائرات هليكوبتر تحمل عناصر من الكوماندوز هبطت في المنطقة عقب الغارة الجوية التي استهدفت عددا من المنازل بالمدينة.

ويعد الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف ما يقال إنهم متشددون في اليمن منذ تقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في 20 يناير/كانون الأول الحالي.

وأفادت مصادر قبلية بأن الغارات استهدفت ثلاثة منازل يعتقد أنها لقياديين في تنظيم القاعدة.

وأضافت أن مسجدا ومركزا طبيا في المنطقة أضرم فيهما النيران.

وبين الحين والآخر، تنفذ طائرات أمريكية بدون طيار غارات تستهدف ما تقول إنه قيادات وعناصر في تنظيم القاعدة في اليمن.

ويتهم عدد من المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة بأنها تخفي الأرقام الحقيقية المتعلقة بالمدنيين الذين يقتلون جراء غارات بطائرات بدون طيار في عمليات توصف غالبيتها بأنها لمكافحة الإرهاب.

وتعتبر واشنطن تنظيم "أنصار الشريعة" في اليمن "أخطر فروع" تنظيم القاعدة.

واستغل التنظيم الحرب الدائرة بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة وبين أنصار الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى حتى يتوسع ويمارس نشاطاته بحرية، لكنه واجه منافسة من تنظيم الدولة الإسلامية.