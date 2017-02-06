اجتماع جديد في أستانة لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

مصدر الصورة EPA Image caption قال الناطق باسم وزارة الخارجية في كازاخستان إنه "من المتوقع مشاركة ممثلين عن الأردن لأول مرة" في المفاوضات في الاستانة.

يعقد خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة اجتماعاً فنياً في أستانة لمناقشة تفاصيل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا، بحسب تصريحات وزارة الخارجية في كازاخستان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في كازاخستان إنه "من المتوقع مشاركة ممثلين عن الأردن لأول مرة".

وأوضح أن "أجندة الاجتماع تتضمن مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية ومناقشة اقتراح تقدمت به المعارضة السورية المسلحة، إضافة إلى بحث خيارات تحدد كيفية تنفيذ ذلك".

وأردف الناطق باسم الوزارة أن "الاجتماع يتعلق بالتوصل لآلية لتنفيذ وقف اطلاق النار".

ولم تعط الوزارة أي معلومات حول تشكيل الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات التي تجري في غرف مغلقة.

"ثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار"

وتوصلت إيران وروسيا وتركيا، في ختام محادثات أستانة التي جرت في 24 يناير/كانون الثاني للاتفاق على تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، بما يضمن الالتزام الكامل به، ومنع أي أعمال استفزازية، وتحديد كافة سبل عملية وقف إطلاق النار.

وقالت الدول الثلاثة، في بيان ختامي، إنها تدعم رغبة جماعات المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة الحالية من المفاوضات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما أكد البيان على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري.

وليس واضحا ما إذا كانت الحكومة السورية أو فصائل المعارضة المسلحة تدعم البيان، لاسيما وأن متحدث باسم المعارضة قد صرح في وقت سابق بأنها "لن توقع على أي اتفاق".

وقال رئيس وفد المعارضة السورية في أستانة، محمد علوش، إنه يجب تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا قبل التطرق إلى أي حل سياسي.