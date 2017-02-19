مقتل 14 شخصا في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو

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لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في تفجير سيارة مفخخة في قلب العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد شهود عيان بأن السيارة جرى تفجيرها في تقاطع طرق رئيسي مزدحم في جنوب مقديشو، مما سبب ضررا كبيرا وارتفاعا في أعداد القتلى والمصابين.

ويعد هذا التفجير أول هجوم من نوعه في مقديشو منذ انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسا جديدا للبلاد الشهر الجاري.

وكان حسن يعقوب علي أحد قادة تنظيم الشباب الإسلامي قد أكد أن التنظيم سينال من كل من يتعاون مع رئيس البلاد الجديد.

وتمكنت قوات تابعة للاتحاد الأفريقي من إبعاد مقاتلي التنظيم عن عدة مدن رئيسية كانوا يسيطرون عليها في جنوب البلاد على رأسها كيسمايو.

وتسعى الحركة، التي سيطرت في السابق على غالبية أنحاء الصومال، إلى الإطاحة بالنظام المدعوم من الغرب، والدفع بقوات حفظ السلام الافريقية خارج البلد.

ويواجه نظام الرئيس الجديد مشاكل كبرى في السيطرة على الاوضاع بعدما ورث بلادا مهترئة لا يبسط النظام سيطرة على أغلب مناطقها.