اليمن: مقتل نائب رئيس هيئة أركان قوات الجيش الموالية لهادي

مصدر الصورة AFP Image caption القوات الموالية لهادي تمكنت من استعادة المخا الشهر الماضي

قتل اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة أركان قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال اشتباكات في المخا على البحر الأحمر، بحسب مصادر حكومية.

واليافعي هو أكبر قائد عسكري في قوات هادي بالمنطقة الجنوبية الغربية التي تشهد قتالا ضاريا مع الحوثيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله إن هجوما صاروخيا على معسكر قرب مدينة المخا أسفر عن مقتل اليافعي وآخرين.

وكانت القوات الموالية لهادي قد تمكنت من استعادة المخا الشهر الماضي.

ويشن تحالف عسكري بقيادة السعودية غارات داخل اليمن منذ مارس/آذار 2014 دعما لهادي في مواجهة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

ويسيطر الحوثيون منذ سبتمبر/أيلول 2014 على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في البلاد.

ويواجه 12 مليون يمني، أي نصف السكان تقريبا، خطر المجاعة بسبب ندرة الغذاء وتردي الوضع الأمني بسبب الصراع الدائر.