حقائق عن الجزائر

شهدت الجزائر قدرا كبيرا من العنف في السنوات الـ50 الأخيرة.

فقد قتل أكثر من مليون جزائري في حرب الاستقلال عن فرنسا (او الثورة الجزائرية) التي اندلعت عام 1954 واستمرت حتى عام 1962 عندما نالت البلاد استقلالها.

كما شهدت الجزائر حربا داخلية شرسة اندلعت بعد الغاء انتخابات عام 1992 التي كان الإسلاميون على وشك الفوز بها.

وما زالت الجزائر تشهد عصيانا إسلاميا على مستوى ضيق.

تشكل الصحراء الافريقية الكبرى أكثر من أربعة أخماس مساحة الجزائر، أكبر بلدان القارة الإفريقية مساحة وعاشر أكبر دول العالم.

وأكتشف النفط والغاز في جنوب البلاد الصحراوي في خمسينيات القرن الماضي.

وتقطن الإغلبية الساحقة من السكان في الجزء الشمالي الساحلي من البلاد.

حقائق

القيادة الجزائرية

رئيس الجمهورية: عبدالعزيز بوتفليقة

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تولى عبدالعزيز بوتفليقة الحكم في عام 1999، وفاز بولاية رابعة في انتخابات رئاسية أجريت في عام 2014 رغم احتجابه تقريبا عن الظهور في العلن بعد اصابته بجلطة دماغية في عام 2013.

تولى بوتفليقة الحكم للمرة الأولى عندما كانت الجزائر تواجه حربا أهلية شرسة مع مسلحين اسلاميين، ويعزى له الفضل في انهاء تلك الحرب واعادة الاستقرار الى الاقتصاد الجزائري.

عدّل بوتفليقة الدستور في عام 2008 وازال شرط تحديد ولايات الرئيس الى ولايتين فقط، مما يتيح له ان يتبوأ منصب الرئاسة مدى الحياة.

الإعلام

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في الجزائر صحافة خاصة نشطة، ولكن الاعلام الرسمي يتجنب انتقاد الحكومة.

وسمح قانون صدر مؤخرا لعدد من محطات التلفزيون الخاصة بالعمل داخل حدود الجزائر، ولكن أيا من هذه المحطات لا تميل نحو المعارضة.

تسلسل زمني

محطات مهمة في تاريخ الجزائر

مصدر الصورة Getty Images Image caption تحمل الجزائريون الكثير ابان حرب الاستقلال

1830 - فرنسا تحتل الجزائر منهية بذلك 3 قرون من الحكم الذاتي ضمن الدولة العثمانية.

من 1939 الى 1945 - انهيار فرنسا واحتلالها من قبل الألمان، والاحتلال الأنجلوأمريكي لشمال افريقيا في الحرب العالمية الثانية ينعشان آمال الجزائريين في الاستقلال.

1945 - خروج مظاهرات مطالبة بالاستقلال في سطيف، ومقتل الآلاف عندما قمع الفرنسيون الاضطرابات التي اندلعت بعد المظاهرات.

من 1954 الى 1962 - حرب الاستقلال (او الثورة الجزائرية).

1962 - الجزائر تنال استقلالها من فرنسا.

1976 - اشتباكات بين الجيشين الجزائري والمغربي بسبب الخلاف بين البلدين حول الصحراء الغربية.

1989 - اقرار دستور جديد يلغي مبدأ دولة الحزب الواحد وينقل البلاد من النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي.

من 1991 الى 1999 - حرب أهلية يخوضها مسلحون اسلاميون ضد الحكومة.

1999 - عبدالعزيز بوتفليقة يتولى مقاليد الحكم ويعتمد سياسة مصالحة وطنية.