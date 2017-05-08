حقائق عن تونس

كانت تونس تلعب يوما دورا مهما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لموقعها الحساس في قلب افريقيا الشمالية وبالقرب من ممرات ملاحية مهمة.

وفهم الرومان والعرب والعثمانيون والفرنسيون هذه الأهمية الإستراتيجية، التي جعلت من تونس مركزا للسيطرة على المنطقة بأسرها.

انتهى الحكم الاستعماري الفرنسي في تونس في عام 1956، ورأس البلاد الحبيب بورقيبة لثلاثة عقود. وشجع بورقيبة وروج للأفكار العلمانية.

تعد تونس أكثر ثراء من جيرانها، وتعمل نسبة كبيرة من القوة العاملة التونسية القطاع الزراعي بينما يعد القطاع السياحي قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد.

أجبر الرئيس المستبد زين العابدين بن علي على التنحي عن الحكم اثر اندلاع أولى انتفاضات "الربيع العربي" في عام 2011.

واتسمت عملية التحول في تونس بطبيعتها السلمية نسبيا، ولكن التونسيين العلمانيين - والنساء على الأخص - يشعرون بالقلق ازاء تنامي نفوذ الاسلاميين المحافظين.

وهناك ايضا تهديد متصاعد يمثله المسلحون الاسلاميون الذين اعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات وقعت في عام 2015 راح ضحيتها 60 شخصا معظمهم من السائحين الأجانب.

حقائق

الزعماء

رئيس الدولة: محمد باجي قايد السبسي

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تولى باجي قايد السبسي رئاسة تونس في كانون الأول / ديسمبر 2014 بعد فوزه بأول انتخابات رئاسية حرة تجرى في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم بن علي.

كان السبسي رئيسا للبرلمان ابان حكم بن علي، وينظر منتقدون الى صعوده الى قمة هرم السلطة على انه عودة للمؤسسة السياسية المطاح بها.

رئيس الحكومة: يوسف الشاهد

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أصبح يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسي السابع في أقل من 6 سنوات عندما تولى المنصب في آب / أغسطس 2016.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها طيفا واسعا من الأحزاب العلمانية والاسلامية واليسارية علاوة على مستقلين وحلفاء لنقابات العمال.

وحذر الشاهد من ضرورة اعتماد اصلاحات اقتصادية مشددة قد تتضمن برنامجا للتقشف من أجل ارضاء المانحين الدوليين وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

ولكن العديد من منتقدي الشاهد - أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس عمرا - يشككون في امتلاكه القدرة السياسية على التغلب على معارضة نقابات العمال والاضرابات والاقتتال الحزبي الداخلي التي قوضت عمل الحكومات السابقة.

الإعلام

مصدر الصورة Getty Images Image caption لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة في عام 2011

يتمتع الإعلام التونسي الآن بقدر أكبر من الحرية مما كان يتمتع به قبل انتفاضة 2011.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في تلك الانتفاضة.

جدول زمني

بعض المحطات المهمة في تاريخ تونس المعاصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption قاد الحبيب بورقيبة تونس من استقلالها في عام 1956 حتى الاطاحة به في عام 1987

حوالي 1100 قبل الميلاد - الفينيقيون يستوطنون ساحل شمال افريقيا، ومدينة قرطاج الواقعة قرب مدينة تونس المعاصرة تصبح قوة بحرية يحسب لها حساب.

146 قبل الميلاد - سقوط قرطاج بأيدي الرومان.

القرن السادس الميلادي - الفتح العربي لتونس.

909 - البربر (الأمازيغ) يستردون المنطقة من قبضة العرب.

القرن السابع عشر - تونس تصبح جزءا من الدولة العثمانية ولكنها تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية.

1881 -القوات الفرنسية تحتل تونس، وتسيطر فرنسا على شؤون البلاد الاقتصادية وعلاقاتها الخارجية. تونس تصبح محمية فرنسية اعتبارا من عام 1883.

1956 - تونس تنال استقلالها من فرنسا، والحبيب بورقيبة يصبح رئيسا للحكومة. الغاء النظام الملكي وتونس تصبح جمهورية في العام التالي.

1987 - وقوع "انقلاب قصر" في تونس، والوزير الأول زين العابدين بن علي يقول إن بورقيبة فقد القدرة العقلية للحكم ثم يحل محله في رئاسة البلاد.

2011 - انتفاضة شعبية واحتجاجات واسعة النطاق تجبر بن علي على التنحي، والانتفاضة تلهم انتفاضات مماثلة فيما اصبح يسمى "بالربيع العربي."