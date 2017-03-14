قوات حفتر "تستعيد السيطرة" على مينائي السدرة ورأس لانوف

مصدر الصورة AFP Image caption شاركت قوات جوية وبرية وبحرية موالية لحفتر في المعارك، ضد ميليشيات إسلامية كانت سيطرة على الموانئ النفطية في الفترة السابقة

قالت مصادر عسكرية ليبية إن قوات موالية للقائد خليفة حفتر سيطرت على موانئ نفطية في شرق ليبيا بعد معارك وقعت في بني جواد ورأس لانوف والسدرة.

وقد شاركت قوات جوية وبرية وبحرية موالية لحفتر في تلك المعارك، ضد ميليشيات إسلامية كانت سيطرة على تلك المناطق مؤخرا.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على ميناء السدرة ورأس لانوف ويواصل القتال لاستعادة بني جواد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ولم يتسن تأكيد هذه الأنباء من جهات مستقلة.

وكانت سرايا الدفاع عن بنغازي، التي تضم مجموعات مسلحة إسلامية، سيطرت على موانئ السدرة ورأس لانوف وبن جواد الشهر الماضي، وسلمتها لحرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والمدعومة من طرف الأمم المتحدة.

وما زالت ليبيا منقسمة، مع وجود مركزين للسلطة وحكومتين تعارضان بعضهما البعض، وعدد كبير من الميليشيات لا تستطيع الحكومتان السيطرة عليها.

ويتحالف حفتر مع الحكومة التي تتخذ من طبرق في شرق البلاد مقرا لها، وتتحدى هذه الحكومة سلطة حكومة طرابلس.