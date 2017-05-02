مصر: إحالة أوراق مغتصب رضيعة للمفتي

قررت محكمة جنايات مصرية إحالة متهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر عامين إلى مفتي البلاد، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية شمالي العاصمة المصرية القاهرة، جلسة الثاني من يونيو/حزيران للنطق بالحكم.

وكان المتهم قد استدرج الطفلة أثناء لعبها أمام المنزل، ثم اعتدى عليها.

وعُثر على الطفلة وهي تنزف، الأمر الذي تطلب إجراء عملية جراحية لها، حسب مصادر طبية رسمية.

وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة قد أعلن أن عدد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في شهر فبراير/شباط الماضي بلغ 24 حالة، وهي الحالات التي تم الإبلاغ عنها فقط. ويعتمد المجلس على الأرقام الصادرة عن مؤسسات مثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل.

وتتضارب الأرقام بشكل كبير حول أعداد الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في مصر، لا سيما أن ما يقدر بحوال 75 في المئة من الحالات لا تُبلّغ للسلطات، على حد قول بعض المؤسسات الرسمية.

ويحجم معظم الأهالي أو الضحايا عن الإبلاغ عن تلك الحوادث خشية الفضيحة أو "العار" الاجتماعي الذي قد يلحق بهم.