قتلى في تفجير سيارة مفخخة في إعزاز شمالي حلب

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption التفجير حدث وسط مدينة إعزاز

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 شخصا آخر بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في الريف الشمالي لحلب.

ووقع الانفجار - بحسب نشطاء - صباح الأربعاء قرب جامع اليتيم وسط أعزاز القريبة من الحدود مع تركيا.

وكان انفجار بسيارة مفخخة قد وقع في شهر يناير/كانون الثاني في بداية العام الجاري في أعزاز أدى إلى قتل أكثر 60 شخصا.

مساعدات

ودخلت فجر الأربعاء إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق 51 شاحنة تحمل مساعدات طبية وغذائية تكفي 35000 شخص بإشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري وبالتنسيق مع الحكومة السورية، للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وقال محمد علوش المسؤول في جيش الإسلام المعارض الذي يسيطر على دوما إن المعارضة تسعى إلى إنشاء معبر دائم لإدخال المساعدات الانسانية إلى الغوطة المحاصرة من قبل القوات الحكومية.

وكانت مصادر حكومية قد أشارت - بحسب ما ذكره مراسلنا في دمشق عساف عبود - إلى أنها أقامت معبرا في مخيم الوافدين شرق دمشق منذ 3 أشهر لمن يريد من المدنيين ومسلحي المعارضة الخروج من الغوطة الشرقية.