القوات العراقية تشن هجوما جديدا على المحور الشمالي الغربي للموصل

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption القوات العراقية تسعى إلى دعم القوات التي تهاجم مسلحي التنظيم من الجنوب

تقول القوات العراقية إنها شنت عملية عسكرية جديدة على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية لفتح جبهة أخرى في الجزء الغربي من مدينة الموصل.

وقال القادة إن القوات تتقدم إلى جيب للمسلحين من الشمال الغربي، بهدف مساعدة وحداتها الأخرى التي تتقدم بصعوبة إلى مواقع مسلحي التنظيم من الجنوب.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كيف تجري معركة الموصل؟

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي أن "الفرقة التاسعة المدرعة واللواء الثالث والسبعين من الفرقة الخامسة عشرة وقوات الشرطة الاتحاديه المتمثله في قوات الرد السريع اقتحمت شمال الساحل الأيمن لمناطق مشيرفة والكنيسة والهرامات".

ويقول موفد بي بي سي إلى معارك الموصل، فراس كيلاني، إن الهجوم - بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية - يهدف إلى السيطرة بشكل رئيسي على حي 17 تموز من أجل فرض حصار على المدينة القديمة للموصل.

ويأتي ذلك بعد أسابيع - كما يقول - من تعذر تحقيق القوات العراقية أي تقدم باتجاه المدينة القديمة من المحور الجنوبي الغربي.

ولا تزال قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تساند هجوم القوات العراقية الذي بدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي جويا وبريا.