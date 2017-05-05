السعودية: زيارة ترامب للرياض ستعزز تعاون الدول الإسلامية مع واشنطن ضد التطرف

مصدر الصورة EPA Image caption قال الجبير إن الزيارة ستشمل قمة ثنائية، ولقاءا مع قادة دول الخليج، واجتماعا آخر مع قادة الدول العربية والإسلامية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة ستزيد التعاون بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية في التصدي للتطرف.

وجاءت تصريحات الجبير عقب إعلان واشنطن أن الرئيس الأمريكي ترامب سيزور الرياض الشهر الحالي في جولة ستتضمن أيضا زيارة إسرائيل.

وقال الجبير إن الزيارة ستشمل قمة ثنائية، ولقاءا مع قادة دول الخليج، واجتماعا آخر مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وقال الجبير "إنها رسالة واضحة إلى العالم أن الولايات المتحدة والدول الإسلامية يمكن أن يكونوا شركاء".

وأضاف "ستؤدي (الزيارة)، كما نعتقد، إلى توثيق التعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في التصدي للإرهاب والتطرف وستغير المحادثات فيما يتعلق بصلة الولايات المتحدة مع العالم العربي والإسلامي".

وقال الجبير أيضا إن الإدارة الأمريكية اتخذت أيضا خطوات للمضي قدما في بيع قنابل موجهة، كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد أوقفتها خشية سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال الجبير "وافقت الإدارة على بيعهم وهي الآن بصدد إبلاغ الكونغرس".

ومن المتوقع أن تشمل صفقة البيع ذخيرة تزيد قيمتها على مليار دولار من شركة رايثيون كو، حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات.