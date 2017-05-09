الكوليرا في اليمن تقتل 34 شخصا وتصيب المئات

مصدر الصورة EPA Image caption تقدر الحركة الحوثية عدد حالات الإصابة بالكوليرا بنحو 1681 حالة في 12 محافظة

أُصيب عشرات الأشخاص في اليمن بالكوليرا، ما أسفر عن وفاة 34 شخصا على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة "توفي 34 شخصا متأثرين بالكوليرا، وتوجد 2022 حالة من الإسهال الشديد في تسع محافظات، بما في ذلك صنعاء، في الفترة من 27 ابريل إلى 7 مايو".

ومن جهتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية إنه تم رصد 570 حالة إصابة بالكوليرا في اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتقدر الحركة الحوثية عدد حالات الإصابة بالكوليرا بنحو 1681 حالة في 12 محافظة، حسبما نقل موقع "صنعاء نيوز" الإخباري عن وزير الصحة محمد بن حافظ.

وتدهور مستوى الرعاية الصحية بصورة كبيرة في اليمن مع استمرار الصراع بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية.

وتصنف منظمة الصحة العالمية اليمن حاليا كواحد من أشد حالات الإغاثة العاجلة بجانب سوريا وجنوب السودان ونيجيريا والعراق.

وقال المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود، غسان أبو شعر، لوكالة فرانس برس للأنباء "عالجنا 570 حالة نشتبه في أنها كوليرا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وأضاف أبو شعر "توجد مخاوف من تحول المرض إلى وباء. بعد عامين من الحرب، انهار النظام الصحي ودمرت المستشفيات. توقفت رواتب الموظفين الحكوميين".

وأشار أبو شعر إلى أن "أطباء بلا حدود" لاحظت زيادة كبيرة الأسبوع الماضي في الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا في خمس محافظات في البلاد.

وأدى إضراب عام إلى مخاوف بشأن الصرف الصحي في العاصمة صنعاء، مع انتشار القمامة في الشوارع في مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد مسؤولون في وزارة الصحة ظهور الكوليرا في اليمن الأسبوع الماضي، مع الإبلاغ عن حالات في عشر محافظات.

ويشهد اليمن حربا طاحنة منذ عامين بين الحركة الحوثية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي يدعمها التحالف العربي بزعامة السعودية.

وتسيطر الحركة الحوثية على العاصمة وجزء كبير من ساحل البحر الأحمر والمحافظة الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية.

وتقدر الأمم المتحدة مقتل 7700 شخص وتشريد أكثر من مليون منذ بدء هجمات التحالف العربي.