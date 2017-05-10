تركيا تندد بقرار أمريكا تسليح وحدات حماية الشعب الكردية

مصدر الصورة Reuters Image caption الجيش الأمريكي سيمد القوات الكردية بأسلحة وعتاد بحسب الحاجة

نددت تركيا بقرار الولايات المتحدة تسليح القوات الكردية التي تقاتل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

وقال نائب رئيس الوزراء، نورالدين شانيكلي، إن قرار تسليح الأكراد غير مقبول.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء إن كل سلاح يحصل عليه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي السورية يعد تهديدا لتركيا مؤكدا معارضة أنقرة للقرار.

ويقول الجيش الأمريكي إن التحالف الذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردي، هو القوة الوحيدة على الأرض التي تستطيع السيطرة على مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية الرئيسي في سوريا.

لكن الحكومة التركية تصف وحدات حماية الشعب الكردي بأنها جماعة إرهابية، وبأنها مقربة من المتمردين الأكراد الذين يشنون تمردا في الأراضي التركية.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين أثناء زيارة للجبل الأسود إن وحدات حماية الشعب "تنظيم إرهابي مثله مثل حزب العمال الكردستاني المحظور"، وإن الولايات المتحدة تعلم ذلك.

وقال إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيبحث هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

"من أجل تحقيق انتصار واضح"

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption مستشارون أمريكيون يساعدون وحدات حماية الشعب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تزويد وحدات حماية الشعب الكردي بالسلاح لدعم عملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على أن تسليح القوات الكردية "ضروري لضمان تحقيق انتصار واضح" في الرقة، معقل التنظيم في سوريا ومركز تخطيطه هجمات على الغرب.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، التي تزور ليتوانيا مع وزير الدفاع جيم ماتيس، في بيان "ندرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في التحالف .. نود طمأنة شعب وحكومة تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع أي أخطار أمنية إضافية وبحماية شريكتنا في حلف شمال الأطلسي".

وتسلح الولايات المتحدة منذ فترة المقاتلين العرب في قوات سوريا الديمقراطية التي تشمل وحدات حماية الشعب الكردية. وقال البيت الأبيض إنه سيظل يمنح الأولوية في تقديم السلاح للمقاتلين العرب في قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي قوله إن العتاد سيشمل أسلحة خفيفة، وذخيرة، ومدافع رشاشة، ومركبات مدرعة، ومعدات هندسية.

وقال البيت الأبيض إن العتاد الذي ستقدمه الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية سيكون محدودا ومحددا بمهمة معينة وسيقدم "تدريجيا مع تحقيق الأهداف".