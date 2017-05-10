الحكم بحبس توفيق عكاشة نائب البرلمان السابق في مصر لتزويره شهادة الدكتوراه

Image caption أسقط البرلمان عضوية عكاشة بعد أن التقى بالسفير الإسرائيلي

قضت محكمة مصرية بمعاقبة الإعلامي ونائب البرلمان السابق توفيق عكاشة بالسجن لمدة عام لإدانته بتزوير شهادة الدكتوراه التي أثبتها في أوراق تقدم بها للبرلمان لنيل عضويته.

كما قضت المحكمة بأن يدفع عكاشة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لوقف تنفيذ الحكم.

وكان النائب العام قد أحال عكاشة للمحاكمة بعد تحقيقات في عدة بلاغات تتهمه بتزوير شهادة الحصول على درجة الدكتوراه كان قد أرفقها ضمن المستندات أثناء تقدمه لعضوية مجلس النواب.

وكان مجلس النواب المصري قد أسقط عضوية النائب توفيق عكاشة في مارس / اذار 2016 بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضويته عقب مقابلته للسفير الاسرائيلي في القاهرة.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال انذاك إن قرار إسقاط عضوية عكاشة جاء بسبب "خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الاسرائيلي".

وأثار لقاء عكاشة بالسفير الاسرائيلي جدلا داخل البرلمان المصري، واعتدى أحد النواب عليه بالحذاء أثناء جلسة عامة.