التحالف الدولي: هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل وشيكة

مصدر الصورة AFP Image caption بدأت القوات العراقية عمليتها لاستعاة الموصل في اكتوبر/تشرين الأول الماضي

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية "يواجه هزيمة وشيكة" في الموصل، المدينة التي كان التنظيم أعلن أنها عاصمة ما سماه بالخلافة الإسلامية.

وقال متحدث باسم التحالف، الذي يقدم الدعم للقوات العراقية في عمليتها العسكرية لاستعادة المدينة، إن مسلحي التنظيم محاصرون حاليا في منطقة مساحتها 12 كيلومترا مربعا غربي الموصل.

وتم تحذير المدنيين في المنطقة المعنية من استخدام السيارات، حيث تعتزم القوات العراقية مهاجمة أي هدف متحرك، في محاولة للحيلولة دون أي هجوم لمسلحي التنظيم.

وكان الفريق الأول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي قال الأسبوع الماضي إن عملية استعادة الموصل من التنظيم ستختتم في غضون أيام.

وقال الغانمي لبي بي سي إنه يأمل في هزيمة التنظيم قبل بداية شهر رمضان، والذي يتوقع أن يوافق 26 مايو / أيار الجاري.

وأضاف أن المكاسب التي حققها الجيش في الشمال تعني محاصرة مسلحي التنظيم في مساحة صغيرة للغاية.

وسقطت الموصل في يد التنظيم عام 2014 وهي آخر المعاقل المدنية للتنظيم في العراق.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية ضخمة لاستعادة المدينة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم هجمات جوية من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتمكن الجيش العراقي من استعادة الشطر الشرقي من المدينة بالكامل في يناير/كانون الثاني، وبدأ الهجوم على الشطر الغربي من المدينة في الشهر التالي.