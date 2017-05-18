ما هي اسئلتكم حول العلاقات السعودية الأمريكية، وزيارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة الى الرياض؟

يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأول جولة دولية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني / يناير الماضي تشمل السعودية واسرائيل وايطاليا (والفاتيكان) وبروكسل، كما سيحضر قمة للدول السبع في صقلية الايطالية.

ومن المقرر ان يجري الرئيس الأمريكي محادثات في العاصمة السعودية مع الملك سلمان وولي عهده محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

وتربط السعودية علاقات متينة مع الولايات المتحدة منذ اربعينيات القرن الماضي، اصابها بعض التصدع عقب هجمات أيلول / سبتمبر 2001 في على الولايات المتحدة.

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