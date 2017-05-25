واشنطن: أكثر من 100 مدني قتلوا في غارة أمريكية بالموصل في مارس الماضي

أعلن الجيش الأمريكي أن تحقيقاته انتهت إلى أن أكثر من 100 مدني قتلوا في غارة أمريكية على مدينة الموصل في مارس/آذار الماضي.

وأصابت الغارة مبنى في مدينة الموصل. وأفادت تقارير محلية بأن حصيلة القتلى تجاوزت مئتي شخص.