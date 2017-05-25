واشنطن: أكثر من 100 مدني قتلوا في غارة أمريكية بالموصل في مارس الماضي
- 25 مايو/ أيار 2017
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أعلن الجيش الأمريكي أن تحقيقاته انتهت إلى أن أكثر من 100 مدني قتلوا في غارة أمريكية على مدينة الموصل في مارس/آذار الماضي.
وأصابت الغارة مبنى في مدينة الموصل. وأفادت تقارير محلية بأن حصيلة القتلى تجاوزت مئتي شخص.