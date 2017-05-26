مصر: قتلى ومصابون في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا

قتل 24 شخصا، وأصيب 27 آخرون، في حادث إطلاق نار على حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا، جنوبي مصر، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.

وأطلق مسلحون النار على الحافلة أثناء سيرها في طريق يؤدي إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة، في صحراء المنيا.

ونشرت قوات الأمن في المنيا وبني سويف عدة أكمنة، ثابتة ومتحركة، على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين المحافظتين، لتعقب الجناة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لبي بي سي إن المصابين نقلوا إلى مستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج.

وأضاف أن الوزير أمر بنقل جميع المصابين الذي تسمح حالاتهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج في أسرع وقت.

وأوضح مصدر أمني بالداخلية المصرية لبي بي سي أن مجهولين أطلقوا النار على الحافلة في هضبة أبو طرطور.