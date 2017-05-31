روسيا تقول إنها أطلقت صواريخ على أهداف للدولة الإسلامية في سوريا

مصدر الصورة Russian Defence Ministry Image caption روسيا حذرت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق الصواريخ.

أطلقت سفينة حربية وغواصة روسيتان أربعة صواريخ كروز من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة تدمر السورية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فالضربات، وهي الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استهدفت متشددين وأسلحة ثقيلة تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية شرق تدمر.

وأضافت الوزارة أن المسلحين والعتاد شحنوا من الرقة.

وتابعت الوزارة أن روسيا حذرت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق الصواريخ.