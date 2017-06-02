معركة الموصل: القوات العراقية تستعيد حي الصحة من تنظيم الدولة الإسلامية

مصدر الصورة AFP Image caption أعمدة الدخان تتصاعد إثر هجمات على أحياء غربي الموصل

أعلنت القوات العراقية أنها استعادت السيطرة على أحد الأحياء في غربي الموصل، وجزء من حي آخر بعد أن استهدفتهما في هجوم واسع شنته ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن القوات العراقية بدأت عملياتها العسكرية لاستعادة الموصل قبل أكثر من سبعة شهور، وقد نجحت في استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من المدينة، ولم يبق تحت سيطرة تنظيم الدولة سوى البلدة القديمة وبعض المناطق المحيطة بها.

وقد تمكنت القوات الخاصة العراقية من السيطرة على حي الصحة، حسبما صرح العميد عبد الأمير يار الله الذي يقود العمليات في الموصل.

وكان الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية قد قال إن قواته تتقدم بحذر وقد سيطرت على 40 في المئة من حي الزنجيلي.

وهذه هي الأحياء الثلاثة التي تستهدفها القوات العراقية في عملياتها العسكرية في هذه المرحلة، وكلها تقع في الجزء الشمالي من البلدة القديمة.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن حوالي 200 ألف شخص ما زالوا عالقين في الأجزاء التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وهذا ما يعيق تقدم القوات العراقية حرصا على سلامة السكان.