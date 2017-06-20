السعودية "تطرد الإبل والأغنام القطرية"

مصدر الصورة Getty Images Image caption عدد رؤوس الماشية العائدة إلى قطر يصل إلي 25 ألف، تشمل 15 ألف رأس إبل وعشرة آلاف رأس أغنام

انضمت الإبل والأغنام القطرية لقائمة المتضررين من الأزمة الخليجية بين الدوحة وعدد من الدول الخليجية، إذ قررت المملكة العربية السعودية إعادة الآلاف من الإبل المملوكة لقطريين إلي الدوحة، ضمن الإجراءت العقابية التي تتخذها ضد قطر.

وأظهر فيديو علي موقع يوتيوب قطعانا كبيرة من الإبل تغادر السعودية إلى قطر، بعد أن كانت ترعى في مراعي السعودية مجانا وبلا قيود.

ويبدو أن الخطوة السعودية ستضع مالكي الإبل والأغنام القطريين في مشكلة لإيجاد أماكن تستوعب الأعداد الهائلة التي أجبرت على العودة من السعودية، وذلك في ضوء ندرة المراعي في قطر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن هذا الإجراء "يضع قطر في مأزق توفير مراعٍ لهذه الأعداد الكبيرة من الإبل مع اشتداد حرارة الصيف، بعدما كانت تستنزف مياه السعودية ومراعيها بأرخص الأعلاف ومن دون اشتراطات".

وكانت السعودية تسمح لمالكي الإبل والأغنام القطريين باستخدام مراعيها، خصوصا قرب المناطق الحدودية، دون قيود.

ومن جانبها، تحاول السلطات القطرية التعامل مع الأزمة من خلال توفير أماكن بديلة، وتزويدها بالأعلاف وخزانات المياة لإيواء الإبل والأغنام العائدة من السعودية.

أماكن مؤقتة

وفي تصريحات لصحيفة الراية القطرية، قال جاسم قطان، المسؤول عن دخول وإيواء الإبل العائدة من السعودية، إن عدد رؤوس الماشية العائدة وصل إلي 25 ألف، تشمل 15 ألف رأس إبل وعشرة آلاف رأس غنم.

وتعمل الحكومة القطرية علي توفير أماكن مؤقتة لاستيعاب تلك الأعداد، وتوفير خزانات مياه وأعلاف بها. وأعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تخصيص موقع مؤقت لحين تجهيز موقع آخر. كما تحصي إدارة الثروة الحيوانية أعداد الإبل والأغنام القادمة من السعودية، وتقوم بعمليات الرصد والترقيم لتوفير الأعلاف اللازمة لها.

وأظهرت مقاطع فيديو علي موقع يوتيوب أعدادا هائلة من الإبل في طريق عودتها من السعودية إلي داخل الأراضي القطرية، في أماكن مؤقتة بها خزانات مياه وأعلاف وفرتها الحكومة القطرية.

وقال محمد سيف الهاجري، مدير بلدية الشحانية في قطر، إن البلدية قامت بتشكيل فريق متخصص من الفنيين والسائقين والسيارات والمعدات اللازمة لتقديم أية مساعدة لأصحاب القطعان بموقع جنوب كسارة النخش، الذي استقبل حوالي سبعة آلاف رأس إبل وخمسة آلاف رأس غنم حتى الآن.

وتوقع الهاجري وصول دفعات جديدة من الإبل والأغنام من السعودية بعد عيد الفطر.