أبرز التحديات التي تواجه الأمير محمد بن سلمان

مصدر الصورة Reuters Image caption يعتبر محمد سلمان الحاكم الفعلي في السعودية حتى قبل تولي منصبه الجديد

تعيين ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لنجله الشاب محمد وليا للعهد لم يكن مفاجئا للمراقبين، لكن المفاجأة كانت في سرعة وصوله الى هذا المنصب خلال فترة قياسية لم تعهدها الاسرة الحاكمة في السعودية.

وحتى قبل الإعلان الرسمي عن تعيينه في هذا المنصب كان ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة، فما هي أهم التحديات التي يواجهها الأمير الشاب داخلياً وخارجياً؟

اليمن

منذ انطلاق العملية العسكرية السعودية في اليمن وشن حملة قصف جوي مكثف على الأهداف العسكرية لتحالف الحوثيين وللرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل أكثر من عامين والمعارك مستمرة ولا يبدو أن نهايتها وشيكة سواء عبر العمل العسكري أو السياسي.

وقد كلفت هذه الحرب السعودية مليارات الدولارت حتى الآن دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب نهايتها، كما جلبت لها انتقادات دولية واسعة بسبب سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة الغارات الجوية السعودية وتدمير البنية التحية للبلد الذي كان يعتبر من أفقر البلدان في العالم حتى قبل الحرب. كما أدت الحرب إلى نمو الجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة أو ما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية" بسبب حالة الفوضى والحرب السائدة.

ورغم نشر قوات برية إماراتية وسعودية في اليمن لمساعدة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي فشلت السعودية والتحالف العربي الذي تقوده في تحقيق نصر عسكري يرغم الطرف الآخر على تقديم تنازلات وقبول مطالب السعودية.

وينظر محمد بن سلمان إلى الصراع في اليمن باعتباره جزء من المواجهة الأوسع مع إيران ويرى أن الحوثيين هم أداة ايرانية لا يمكن التساهل معهم أو منح إيران موطىء قدم في اليمن.

مصدر الصورة Reuters Image caption ادت الغارات الجوية السعودية الى دمار واسع في اليمن

إيران

كان تصريح محمد بن سلمان عن إنعدام امكانية إقامة علاقات طبيعية بين بلاده وإيران وأن السعودية لن تلدغ من إيران مجددا تصعيدا غير مسبوق في الموقف السعودي من إيران مما يؤشر الى أن علاقات البلدين قد تشهد مزيداً من التوتر والتصعيد وينذر بتصاعد الصراع بين المحور السعودي والمحور الايراني في المنطقة وخاصة في سوريا واليمن.

الموقف السعودي من إيران انتقل من الخلاف السياسي على ما يجري في اليمن وسوريا والخليج بشكل عام إلى الخلاف المذهبي وهو أمر غير مسبوق في علاقات البلدين. فقد تساءل محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة الاخبارية السعودية قبل بضعة اسابيع : "كيف أتفاهم مع نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيديولوجيا متطرفة منصوص عليها في دستوره بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الاسلامي ونشر المذهب الجعفري؟".

ولا يبدو أن السعودية قادرة على الحد أو التقليل من النفوذ الايراني المتصاعد سواء في سوريا او في العراق حيث باتت أيام ما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية" معدودة في سوريا و العراق حيث تتولي طهران دورا فاعلا في هذه المعركة.

مصدر الصورة Reuters Image caption محمد بن زايد من اشد مناويء الاخوان المسلمين

الأزمة مع قطر

هناك إعتقاد واسع بان العقل المدبر للحملة على قطر هو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يعتبر الحاكم الفعلي للإمارات وبالتنسيق الكامل مع محمد بن سلمان الذين تربطهما علاقات شخصية وثيقة. ومع تولي محمد بن سلمان منصبه الجديد من المرجح أن تستمر الأزمة الناشبة في علاقات البلدين مع قطر.

وفي ظل اصرار قطر على إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السعودية والامارت قبل النظر في شكاوي هذه البلدين ضدها، لا يتوقع ان يخف التوتر الخليجي وقد يؤدي في النهاية إلى انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي وبروز محور جديد يضم قطر وتركيا.

وقال موقع بلومبيرج الاخباري قبل اسبوعين إن تحت تصرف الأميرين ثروات هائلة يستخدمانها لترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط بما يناسبهما عن طريق دعم بعض الزعماء والقادة والمجموعات المقربة منهما ومحاربة الاطراف والجماعات المناوئة لهما.

ويقول الموقع أن الاميرين أوصلا رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والبالغ من العمر 37 عاما مفادها: في هذه المنطقة نحن ندير دفة الامور. ويقول مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في مجموعة ايوراسيا ايهم كامل "يمكن تسمية ما يجري في الخليج بأنه صعود للثنائي باعتبارهما مهندسا السياسات الاقليمية".

ومن المعروف ان الأميران يكنان العداء الشديد لكل جماعات وقوى الاسلام السياسي السنية منها والشيعية.

الاقتصاد

أطلق محمد بن سلمان مشروعه الاقتصادي "السعودية 2030" عام 2016 و يهدف إلى الاقلال من إعتماد المملكة على النفط وخلق مصادر دخل أخرى والحد من الانفاق الاستهلاكي و رفع الدعم تدريجيا عن الكثير من الخدمات والسلع مثل الماء والكهرباء والوقود وحتى فرض الضرائب على بعض السلع لاول مرة في تاريخ السعودية.

وقد بدأت السعودية مؤخرا" بتمويل العجز في الموازنة عن طريق استهلاك جزء من احتياطيها النقدي بسبب تدهور أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن المقرر ان تبيع السعودية بعض أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة والتي تعتبر الاغلى في العالم وإقامة صندوق سيادي يتولى استثمار الأمول الناجمة عن ذلك في مجالات متنوعة وخلق مزيد من فرص العمل.

لتحقيق الاهداف التي تتضمنها الرؤية تحتاج السعودية إلى الانفتاح أكثر على العالم الخارجي والسماح للأجانب بالاستثمار في السعودية واتباع مزيد من الشفافية وتعديل قوانينها لتتماشى مع القوانين الدولية ولا يمكن تحقيق ذلك دون معارضة المؤسسة الدينية وبعض أفراد العائلة الحاكمة الذين قد تتعارض مصالحهم الاقتصادية مع اهداف الخطة.

الأمن

تواجه السعودية تحديات امنية على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخليا تركز السلطات السعودية جهودها الأمنية لملاحقة جماعات اسلامية متطرفة لها صلة بما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية" أو القاعدة.

وقد شهدت البلاد مؤخرا هجمات انتحارية استهدفت أغلبها مساجد للشيعة في المنطقة الشرقية. واتهمت السلطة تنظيم الدولة بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

كما ان الفوضى التي خلقتها الحرب في اليمن قد خلقت البيئة المناسبة لنمو وتقوية الجماعات المتطرفة على ابواب السعودية.

ويقاتل مئات السعوديين في صفوف"الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق ولاشك أن السعودية تشعر بالقلق من امكانية تسلل عدد منهم الى البلاد مع اقتراب النهاية الحتمية للتنظيم.

كم أن هناك حراكا شيعياً ومواجهات امنية وان على مستوى أقل عنفاً في المنطقة الشرقية حيث تقع مواجهات بين الحين والآخر بين قوات الأمن ومطلوبين من الشيعة تتهمهم السلطات بالقيام بأعمال عنف والارتباط بجهات خارجية.

ومع الاطاحة بولي العهد محمد بن نايف ذو الباع الطويل في التعامل مع المتطرفين والمسلحين في الداخل والخارج لا بد ان العالم ينظر بعين الترقب إلى كيفية تعامل السلطة السعودية مع هذا الملف.