تنظيم "الدولة الاسلامية": كيف بدأ وإلى أين انتهى

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خرج تنظيم "الدولة الاسلامية" من رحم جماعة جهادية عراقية ،هي الدولة الاسلامية في العراق، التي انتقلت إلى سوريا خلال المراحل الأولى للأزمة السورية.

وجمعت "جبهة النصرة" بزعامة ابو محمد الجولاني كل الجهاديين القادمين من الخارج وعلى رأسهم القادة القادمين من العراق حتى لحظة انفصالهم عنها والاعلان عن تأسيس "الدولة الاسلامية".

تسلسل زمني

في 2004 اسس الاردني ابو مصعب الزرقاوي قاعدة "الجهاد في بلاد الرافدين"، وقاد تمردا مسلحا دمويا ضد الحكومة العراقية والقوات الامريكية، وادت سلسلة تفجيرات دامية نفذها هذا التنظيم بواسطة شاحنات محملة باطنان متفجرات يقودها انتحاريون الى مقتل الالاف.

في يونيو/حزيران 2006 قتل الزرقاوي في غارة جوية امريكية قرب بعقوبة في محافظة ديالى شمال بغداد، وحل مكانه في قيادة التنظيم ابو ايوب المصري الذي اعلن عن تأسيس "الدولة الاسلامية في العراق" في محاولة لاسترضاء سنة العراق الذين بدأوا في ملاحقة عناصر "القاعدة" في العراق من خلال "الصحوات" التي ساعد الأمريكيون في تشكيلها.

في ابريل/نيسان 2010 فجر ابو ايوب المصري حزاما ناسفا كان يرتديه بعد وقوعه في كمين نصبته القوات الامريكية والعراقية، وتولى قيادة التنظيم من بعده العراقي "ابو بكر البغدادي".

في 9 مايو/ايار 2013 اعلن عن اندماج "الدولة الاسلامية في العراق" وفرع القاعدة في سوريا "جبهة النصرة" لتشكيل "الدولة الاسلامية في العراق والشام".

2014

في 4 يناير/كانون الثاني 2014: احتل التنظيم مدينة الفلوجة التي تقع على بعد 43 ميلا الى الغرب من العاصمة العراقية بغداد بعد عدة ايام من القتال. وكانت الفلوجة مركز التمرد المسلح ضد القوات الامريكية في العراق وشهدت معركة شرسة عام 2004 بين المتمردين والقوات الامريكية.

في 14 يناير/كانون الثاني 2014: استولى التنظيم على مدينة الرقة السورية بعد معارك مع جماعات سورية معارضة أخرى وتحولت المدينة الى مقر قيادة التنظيم.

في 20 يناير/كانون الثاني 2014: المعارضة السورية تطرد التنظيم من مدينة حلب وريف حلب الغربي.

في 3 فبراير/شباط 2014: اعلن زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري عن فك الارتباط بالدولة الاسلامية في العراق والشام وان لا صلة للقاعدة بهذه الجماعة ولم تستشر القاعدة في تأسيسها.

في 10 يونيو/حزيران 2014: احتل التنظيم مدينة الموصل العراقية بعد فرار آلاف الجنود العراقيين منها وعلى رأسهم قادتهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر.

مصدر الصورة AFP Image caption احتل التنظيم مدينة الموصل العراقية بعد فرار آلاف الجنود العراقيين منها وعلى رأسهم قادتهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر

في 11 يونيو/حزيران 2014: احتل التنظيم مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفرار نحو 50 الف مدني من المدينة.

في 29 يونيو/حزيران 2014: الاعلان عن اقامة "الخلافة الاسلامية" وتنصيب زعيم التنظيم البغدادي "خليفة للمسلمين" وحذف كلمتي العراق والشام من اسمها والغاء الحدود بين العراق وسوريا حسب تسجيل مصور للناطق باسم التنظيم ابو محمد العدناني.

في 4 يوليو/تموز 2014: ظهور البغدادي والقاؤه خطبة الجمعة في مسجد النوري في الموصل واعلانه ان اتباعه اعلنوا اقامة الخلافة وتنصيبه خليفة للمسلمين حسب قوله.

في 7 اغسطس/آب 2014: الرئيس الامريكي باراك اوباما يعطي الاذن بشن غارات جوية لوقف زحف التنظيم الى مدينة اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق ولكسر الحصار الذي فرضه مسلحو التنظيم على جبل سنجار الذي فر اليه آلاف الايزديين هربا من عمليات القتل الجماعي.

في 19 اغسطس/آب 2014: التنظيم ينشر شريطا مصورا يظهر عملية ذبح الصحفي الامريكي جيمس فولي على يد محمد اموازي المعروف بـ"جون الجهادي" والتنظيم يتوعد بقتل المزيد من الرهائن الامريكيين ما لم تتوقف الغارات الامريكية على مواقعه.

في 2 سبتمبر/ايلول 2014: التنظيم ينشر شريطا مصورا لعملية ذبح الصحفي الامريكي ستيفن سوتلوف على يد "جون الجهادي" ايضا.

في 10 سبتمبر/ايلول 2014: الرئيس الامريكي باراك اوباما يعلن عن أن بلاده ستحد من قدرات التنظيم الى ان يتم تدميره رافضا ارسال قوات برية امريكية لقتال التنظيم.

في 13 سبتمبر/ايلول 2014: ذبح البريطاني بيتر هينز على يد "جون الجهادي"، وتصوير عملية الذبح.

في 19 سبتمبر/ايلول 2014: يزحف التنظيم نحو بلدة عين العرب (كوباني) السورية الشمالية ويحاصرها لمدة 4 اشهر وفرار 130 الف شخص الى تركيا هربا من المعارك.

مصدر الصورة AFP Image caption رتل لمسلحي "الدولة الاسلامية"

في 22 سبتمبر/ايلول 2015: الولايات المتحدة والسعودية والامارات وقطر والاردن والبحرين تباشر بحملة قصف جوي على اهداف التنظيم في سوريا، والعدناني يدعو انصار التنظيم في الدول الغربية الى شن هجمات في الدول التي يقيمون فيها.

في 3 اكتوبر/تشرين الاول 2014: التنظيم ينشر شريط مصور لعملية ذبح البريطاني الن هينينج.

في 4 اكتوبر 2014: التنظيم يحاصر مدينة عين العرب (كوباني) من جهات ثلاث والمقاتلون الاكراد باتوا محاصرين في جزء صغير من المدينة.

في 19 اكتوبر 2014: طائرات امريكية تلقي 26 طنا من الاسلحة والذخائر للمقاتلين الاكراد المدافعين عن المدينة.

في 30 اكتوبر 2014: وصول قوات بيشمركة كردية من العراق باسلحتها الثقيلة الى عين العرب (كوباني) للمشاركة في القتال الى جانب المدافعين عن المدينة.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: البغدادي يعلن في شريط صوتي ان "الخلافة" امتدت ووصلت الى كل من اليمن والسعودية وليبيا والجزائر ومصر.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: التنظيم يقوم بذبح الرهينة الامريكي بيتر كاسيج الذي اسلم في الاسر وصار اسمه عبد الرحمن.

2015

في 30 يناير/كانون الثاني 2015: المقاتلون الاكراد ينجحون في تحرير مدينة عين العرب (كوباني) من قبضة التنظيم ودمار شبه كلي في المدينة نتيجة الغارات الجوية المكثفة.

في 3 فبراير/شباط 2015: التنظيم يصدر شريطا مصورا يظهر اضرام النار في الطيار الاردني معاذ الكساسبة الذي سقطت طائرته بالقرب من مدينة الرقة اواخر 2014.

في 15 فبراير/شباط 2015: اصدار شريط مصور يظهر عملية ذبح 21 قبطيا مصريا من قبل اتباع التنظيم في ليبيا على ساحل البحر الابيض المتوسط.

في 1 ابريل/نيسان 2015: القوات العراقية تستعيد مدينة تكريت بمساعدة الطيران الامريكي.

مصدر الصورة AFP Image caption مسلحو التنظيم في محافظة الأنبار العراقية الغربية

في 17 مايو/أيار 2015: سقوط مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار العراقية في يد التنظيم رغم تدخل الطيران الامريكي ومشاركته في المعارك الى جانب القوات العراقية.

في 21 مايو 2015: سقوط مدينة تدمر السورية الاثرية بيد التنظيم بعد معارك استمرت لمدة اسبوع مع الجيش السوري.

في 22 مايو 2015: التنظيم يسيطر على نصف مساحة سوريا بما في ذلك كل الحدود بين سوريا والعراق بعد الاستيلاء على معبر التنف بين البلدين واول هجوم انتحاري للتنظيم في السعودية يستهدف حسينية وسقوط اكثر من 20 قتيل خلال صلاة الجمعة.

في 15 يونيو/حزيران 2015: القوات الكردية تستعيد السيطرة على بلدة تل ابيض الحدودية مع تركيا.

في اغسطس/آب 2015: يقوم التنظيم بتدمير معبد "بعلشمين" الذي يعود لاكثر من الفي عام في مدينة تدمر السورية.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: مسلحو البيشمركة الأكراد يستعيدون مدينة سنجار شمالي العراق من قبضة التنظيم بمساعدة طيران التحالف، وباريس تشهد هجمات دامية تسفر عن مقتل 129 شخصا والتنظيم يتبنى الهجمات.

في 28 ديسمبر/كانون الاول 2015: القوات العراقية تستعيد مدينة الرمادي من قبضة التنظيم وترفع العلم العراقي فوقها.

2016

20 يناير/كانون الثاني 2016: صور للأقمار الصناعية تظهر تدمير تنظيم الدولة الاسلامية لدير مار ايليا، أقدم دير بالعراق

في 22 مارس/آذار 2016: سلسلة هجمات في العاصمة البلجيكية بروكسل تسفر عن مقتل 30 شخصا والتنظيم يتبنى الهجمات.

في 25 مارس 2016: الولايات المتحدة تعلن مقتل الرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن القادولي.

في 25 مارس/آذار 2016: القوات العراقية تحرر ناحية كبيسة بالانبار بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

في 26 يونيو/حزيران 2016: الجيش العراقي يعلن استعادة مدينة الفلوجة وتحريرها بالكامل.

في 28 يونيو 2016: ثلاثة مسلحين يقتحمون صالة الركاب في مطار اتاتورك في اسطنبول في هجوم راح ضحيته 44 شخصا.

في 3 يوليو/تموز 2016: هجوم انتحاري في الكرادة ببغداد يودي بحياة 292 شخصا، احد اكثر الهجمات دموية منذ 2003.

في 8 اغسطس/آب 2016: "قوات سوريا الديمقراطية" والتي يشكل المقاتلون الاكراد عمودها الفقري تطرد التنظيم من مدينة منبج بعد معارك استمرت 73 يوما.

في 25 اغسطس 2016: تركيا تطلق عملية عسكرية باسم "درع الفرات" وتدخل مدينة جرابلس الحدودية وتطرد التنظيم منها بسرعة.

في 30 اغسطس/آب 2016: مقتل الناطق باسم التنظيم ابو محمد العدناني في غارة جوية امريكية قرب مدينة الباب السورية.

في 16سبتمبر/أيلول 2016: مقتل خليفة العدناني، وائل عادل سليمان الملقب بأبو محمد فرقان، مسؤول الدعاية في التنظيم وانتاج الافلام الدعائية.

في 22 سبتمبر/ايلول 2016: بغداد تعلن تحرير الشرقاط من قبضة "الدولة الاسلامية".

في 17 اكتوبر/تشرين الاول 2016: الحكومة العراقية تعلن عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل.

2017

في 23 فبراير/شباط 2017: تعلن تركيا السيطرة على مدينة الباب وطرد التنظيم منها بعد معارك دامية قتل فيها عشرات الجنود الاتراك.

في 6 مارس/آذار 2017: مقتل العشرات في تفجير انتحاري قرب الحلة بالعراق تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

في 25 مارس/آذار 2017: القوات العراقية تحرر ناحية كبيسة بالانبار بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

في 14 أبريل/نيسان 2017: مقتل مفتي تنظيم الدولة الإسلامية في غارة جوية بالموصل.

في 19 ابريل/نيسان 2017: مقتل 49 شخصا في هجومين على كنيستين في مصر.

في 23 مايو/أيار 2017: مقتل 22 شخصا اصابة 59 في تفجير انتحاري استهدف مجمع حفلات موسيقية بمدينة مانشستر، شمالي بريطانيا تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

في 7 يونيو/حزيران 2017: هجومان يستهدفان مقر مجلس الشورى الايراني وضريح الامام الخميني في طهران، وتنظيم الدولة الاسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجومين.

في 21 يونيو / حزيران: تنظيم الدولة الاسلامية يفجر جامع النوري الكبير في الموصل ومئذنته الحدباء الشهيرة.

في 26 يونيو/حزيران 2017: الجيش العراقي يقول إن قواته تقترب من تطهير مدينة الموصل كليا من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.