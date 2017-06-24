إسرائيل تقصف موقعا تابعا للجيش السوري في هضبة الجولان

مصدر الصورة Reuters Image caption جاءت الغارة الإسرائيلية ردا على سقوط قذائف من سوريا على الجانب الذي تسيطر عليه في هضبة الجولان

أغارت طائرات حربية إسرائيلية على موقع تابع للجيش السوري في مرتفعات الجولان واستهدفت دبابتين، ردا على قذائف سقطت من سوريا في الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "ردا على إطلاق 10 قذائف من سوريا، في وقت مبكر من اليوم، استهدفت طائرات إسرائيلية الموقع الذي انطلقت منه القذائف بالإضافة إلى دبابتين في شمال الجولان".

وأضاف ينظر الجيش بجدية بالغة "إلى أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل ويعتبر النظام السوري مسؤولا عما يجري في أراضيه".

وأكد على أن الجيش نقل رسالة احتجاج شديدة إلى قوات حفظ السلام الدولية المشرفة على خط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ حرب يونيو/حزيران 1967.

وكان افيخاي أدرعي، المتحدث العسكري الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم عن سقوط عدة قذائف على منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان "دون وقوع إصابات أو أضرار".

وعزز الجيش الإسرائيلي من إجراءاته الاحترازية ورفع درجة التأهب على الحدود مع سوريا مع اقتراب القتال الداخلي بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري من بلدة القنيطرة.

وأضاف أدرعي "في ضوء استمرار الاقتتال الداخلي في سوريا بالقرب من منطقة القنيطرة ومن أجل الحفاظ على أمن سكان المحيط طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين والمزارعين عدم التواجد في المناطق المفتوحة".

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي قام الجيش الإسرائيلي على إثر بعضها بقصف مواقع في سوريا.