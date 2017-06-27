روسيا تندد بتهديد الولايات المتحدة لسوريا وتصفه بأنه "غير مقبول"

تحليل

تحذير "جلي" - جوناثان ماركوس، مراسل شؤون الدفاع والدبلوماسية بي بي سي

التحذير العلني للحكومة السورية من استخدام أسلحة كيمياوية أمر غير معتاد. ومثل هذه الخطوة، التي لابد أنها تعتمد على معلومات استخبارية مفصلة، يحتمل أن الولايات المتحدة تلقتها سرا عبر قنوات دبلوماسية.

ويتطلب استخدام الأسلحة الكيمياوية استعدادات مفصلة من قبيل تحرك وحدات خاصة، ونقل الأسلحة إلى قاعدة يمكن استخدامها منها، وهكذا .. وهذه جميعا أمور يمكن رصدها بواسطة الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة عن بعد.

ويهدف التحذير بوضوح إلى التنبؤ بمثل هذا الهجوم، والقول بجلاء إنه إذا تجاوزت الحكومة السورية هذا الخط - كما فعلت في أبريل/نيسان - فإن الولايات المتحدة سوف ترد باستخدام القوة.

لكن السياق هذا المرة مختلف. فهناك توتر متزايد بين الولايات المتحدة والقوات الموالية للرئيس الأسد. وأي قصف أمريكي الآن قد يخاطر بانخراط واشنطن أكثر في الصراع. لكن التحذير الصادر عن البيت الأبيض واضح وجلي.