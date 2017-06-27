وفاة مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق في باريس عن 85 عاما

مصدر الصورة AFP Image caption كان طلاس مقربا من بشار الأسد ووالده حافظ الأسد

توفي وزير الدفاع السوري السابق، مصطفى طلاس في باريس، بحسب ما ذكره نجله فراس، عن عمر يناهز 85.

وكان طلاس صديقا مقربا من الرئيس السوري بشار الأسد، ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وقد توفي طلاس في مستشفى فرنسي في ضواحي العاصمة الفرنسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نجله قوله إن والده توفي صباح الثلاثاء في مستشفى ابن سينا، وسوف يدفن في باريس على أمل أن يدفن فيما بعد في دمشق.

وقد نقل وزير الدفاع السوري السابق، الذي استقر به المقام في فرنسا قبل خمس سنوات، إلى المستشفى في منتصف يونيو/حزيران بعد إصابته بكسر في الورك، بحسب ما ذكره نجله.

ودخل في غيبوبة مساء الاثنين.

وكان نجل طلاس الآخر، مناف، قد انشق على نظام الأسد في يوليو، بعد عدة أشهر من الانتفاضة السورية التي سحقتها قوات الأمن بوحشية.