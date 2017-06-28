قطر تندد برفض السعودية للتفاوض بشأن مطالب دول المقاطعة

مصدر الصورة EPA Image caption ريكس تليرسون قال إن بعض الشروط يصعب على قطر تنفيذها

ندد وزير الخارجية القطري برفض دول الخليج التفاوض بشأن المطالب التي وضعتها مقابل إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بلاده.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي ريكس تليرسون إن موقف جيران بلاده "مخالف لمبادئ" العلاقات الدولية.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

ووضعت تلك الدول قائمة شروط طلبت من قطر تنفيذها مقابل إعادة العلاقات معها، ووصف وزير الخارجية السعودي القائمة الثلاثاء بأنها "غير قابلة للتفاوض".

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وتسبب الحصار الجوي والبري والبحري اضطرابات في قطر التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات في تلبية حاجيات سكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

ومنحت قطر 10 أيام لتنفيذ 13 مطلبا تضمنتها القائمة لإنهاء الأزمة، من بينها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وقطع العلاقات من جماعة الإخوان المسلمين، وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

ويسعى وزير الخارجية الأمريكي إلى حل الأزمة بين قطر وجيرانها، وقال إن بعض الشروط يرى أن بعض الشروط "يصعب على قطر تنفيذها"، ولكنه يجد أن هناك العديد "من الجوانب يمكن التفاوض بشأنها".

وعندما سأل الصحفيون وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عقب لقائه مع نظيره الأمريكي، تليرسون، عما إذا كانت الشروط "غير قابلة للتفاوض"، أجاب بنعم.

مصدر الصورة AFP Image caption الجبير قال للصحفيين إن المطالب "غير قابلة للتفاوض"

وقال: "الأمر بسيط. عبرنا عن موقفنا. واتخذنا الإجراءات، وعلى القطريين أن يغيروا سلوكهم. إذا فعلوا فإن الأمور ستحل، ولكن إذا لم يفعلوا فسيبقون معزولين".

وأضاف: "إذا ارادت قطر أن تعود إلى مجلس التعاون الخليجي، فهي تعرف ما ينبغي عليها أن تفعل".

وشدد الجبير على أن قرار قطع العلاقات مع قطر اتخذ بناء "ما تقوم به منذ أعوام باستضافة إرهابيين معروفين وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة".

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ووصف وزير الخارجية القطري، الذي التقى تليرسون، الثلاثاء في واشنطن، موقف السعودية بأنه "غير مقبول".

وجاء في بيان للوزارة أن موقف السعودية: "مخالف للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، لأنهم لا يمكن أن يقدموا قائمة ويرفضون التفاوض".

وقال بن عبد الرحمن إن الولايات المتحدة متفقة على أن المطالب لابد أن تكون "معقولة وقابلة للتنفيذ"، وإن المزاعم ضد قطر لابد أن تناقش.

وأضاف: "لقد اتفقنا على أن دولة قطر ستباشر حوارا بناء مع الأطراف المعنية إذا أرادت هذه الأطراف الوصول إلى حل للأزمة".

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وقال سفير الإمارات في روسيا الأربعاء لصحيفة الغارديان إن دول الخليج العربية تفكر في عقوبات اقتصادية جديدة ضد قطر.

وأشار عمر غباش إلى احتمال أن تفرض دول الحصار شروطا على شركائها التجاريين فتقول لهم "إذا أردتم التعامل معنا عليكم أن تختارواّ".

ولكن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، قال إن إغلاق الجزيرة سيكون " ضربة موجعة للتعددية الإعلامية التي تعاني أصلا في المنطقة من التضييق".