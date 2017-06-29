محمد بن راشد حاكم دبي يساعد سكان قرية إنجليزية في شراء كنيسة لتحويلها لمركز اجتماعي

مصدر الصورة Google Image caption سكان القرية يريدون تحويل الكنيسة إلى مركز

ساعد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سكان قرية صغيرة في مقاطعة كورنويل في جنوب غرب انجلترا في شراء كنيسة تابعة للمذهب الميثودي.

وبعث سكان قرية "غودولفين كروس" التي تقع قرب هيلستون برسالة عبر البريد الإلكتروني للشيخ محمد في محاولة حثيثة منهم لجمع تبرعات لشراء الكنيسة.

وتحمل اصطبلات غودولفين العالمية الشهيرة - التي أسسها الشيخ بن راشد - الاسم نفسه الذي تعرف به القرية، بحسب ما ذكرته صحيفة كورنويل لايف المحلية.

وقال ريتشارد ميكي، أحد سكان القرية ورئيس جمعية السكان فيها "إننا ممتنون جدا".

Image caption الشيخ محمد بن راشد سمى مجموعة اصطبلات خيوله باسم القرية

وكانت القرية بحاجة إلى 90000 جنيه استرليني لشراء الكنيسة، التي يعتزمون تحويلها إلى مركز اجتماعي لأبناء القرية، وتمكنوا بالفعل من جمع 25000 جنيه من أجل هذا الغرض.

ولا يعرف مقدار المبلغ الذي ساهم به الشيخ محمد، لكن ميكي قال "إنه بلغ بنا القدر المطلوب".

لم نفكر في الأمر بعد أن أرسلنا الرسالة، ثم بدأت تأتينا مكالمات هاتفية من أبوظبي .. إننا ممتنون جدا ريتشارد ميكي, عضو جمعية سكان القرية

وجاءت الفكرة لفاليري ولاس، وهي من سكان القرية، كآخر محاولة، بعد فشل المجموعة في جمع التمويل المطلوب من أي مصدر آخر.

وقال ميكي "لم نفكر في الأمر بعد أن أرسلنا الرسالة، ثم بدأت تأتينا مكالمات هاتفية من أبوظبي".

وأضاف "ظننا أنها خدعة، لكن تبين أنه لم يكن في الأمر خدعة".

ودعا السكان الشيخ محمد إلى زيارة القرية.

ومازال سكان القرية بحاجة إلى جمع 350000 جنيه استرليني أخرى لترميم وتجهيز قاعة الأنشطة الاجتماعية.