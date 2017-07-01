المرصد السوري: غارات التحالف قتلت مدنيين أكثر من هجمات روسيا والقوات الحكومية الشهر الماضي

مصدر الصورة Reuters Image caption يقول المرصد السوري إن التقارير التي جمعها تُظهر مقتل 290 مدنيا جراء قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة

يقول ناشطون إن غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلت عددا من المدنيين في سوريا هذا الشهر أكثر ممن قُتلوا في الغارات التي شنتها روسيا والحكومة السورية.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التقارير التي جمعها تُظهر مقتل 290 مدنيا، بينهم 46 طفلا جراء قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة هذا الشهر مقابل 151 مدنيا بينهم 40 طفلا في الضربات الجوية الروسية والسورية في الشهر نفسه.

وقد زاد عدد الضحايا المدنيين مع تصاعد دعم التحالف للقوات التي تقاتل لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من معقلهم في مدينة الرقة.

ويقول المرصد إنه وثق مقتل ما مجموعه 2282 شخصا خلال شهر حزيران/يونيو، وكان عدد الضحايا المدنيين بينهم 692 مدنيا، بينهم 134 طفلا دون سن الثامنة عشر و 83 امرأة.

ويضيف المرصد في تقريره أن 8 أشخاص بينهم طفل قد قتلوا جراء إطلاق نار من حرس الحدود التركي والأردني.

مصدر الصورة Reuters Image caption تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

كما قتل 12 بينهم 5 أطفال في "استهدافات وسقوط قذائف أطلقتها فصائل إسلامية ومقاتلة"، و 9 أشخاص بينهم امرأة على أيدي مسلحي قوات سوريا الديمقراطية، و 16 شخصا آخر بينهم 3 أطفال في تفجيرات سيارات مفخخة، بحسب التقرير ذاته.

ويشير التقرير إلى مقتل 79 شخصا بينهم 19 طفلا وثلاث نساء في انفجار ألغام في مناطق مختلفة من سوريا.

ويضيف أن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم 31 شخصا هذا الشهر، كما قتل 27 مدنيا بينهم طفلان وامرأتان في قذائف أطلقها أو بنيران مسلحيه.

ويقول المرصد إنه وثق مقتل 48 طفلا وامرأة من عوائل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في قصف التحالف الدولي على مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأجمل المرصد عديد قتلى مسلحي الفصائل الإسلامية وفصائل المعارضة المقاتلة الأخرى ومن بينها قوات سوريا الديمقراطية بـ 491 شخصا، وعديد قتلى القوات الحكومية السورية بـ 205 أشخاص.

وأشار تقرير المرصد إلى سقوط 224 قتيلا من عناصر اللجان الشعبية وقوات الدفاع الشعبي ومسلحين آخرين موالين للنظام في سوريا، فضلا 89 من المسلحين الموالين للنظام أيضا من جنسيات أخرى و 32 من مسلحي حزب الله اللبناني.

وأجمل التقرير أيضا عديد قتلى مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وفصائل إسلامية مقاتلة أخرى من جنسيات غير سورية بـ 479 شخصا.

وقد قتل أكثر من 300 ألف سوري منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011 ، كما فر 5.5 مليون شخص إلى خارج البلد، ونزح 6.3 مليون شخص بعيدا عن ديارهم داخل البلاد، بحسب احصاءات الأمم المتحدة.