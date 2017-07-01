وزير خارجية قطر: نرفض مطالب الدول المحاصرة لكننا مستعدون للحوار

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الخارجية القطري يقول إن تلك المطالب وضعت لكي ترفض وإنها تنتهك القانون الدولي

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المحاصرة لها، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للدخول في حوار تحت ظروف مواتية.

جاء ذلك قبل يومين فقط من انتهاء مهلة الأنذار التي حددتها الدول الأربع المقاطعة لقطر لتنفيذ مطالبها.

وكرر وزير الخارجية القطري القول إن بلاده لن تقبل بأي شيء ينتهك سيادتها، مشيرا إلى أن تلك المطالب وضعت لكي ترفض وأنها تنتهك القانون الدولي.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لحل ما وصف بأسوأ أزمة في دول الخليج منذ عقود.

وقد شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية التمسك بالدبلوماسية لحل الأزمة في الخليج.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية شديدة على قطر، وأرسلت قائمة تضم 13 مطلبا طالبت الدوحة بتلبيتها لحل الأزمة.

مصدر الصورة EPA Image caption تخضع قطر منذ أكثر من أسبوعين لمقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج

وطالبت هذه الدول أيضا قطر بتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وأُمهِلتها عشرة أيام لتلبية هذه المطالب.

وتخضع قطر منذ أكثر من أسبوعين لمقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج، ما دفع تركيا وإيران إلى تقديم المزيد من شحنات المواد الغذائية والبضائع الأخرى لمساعدة قطر في تجاوز تأثيرات المقاطعة.

وتنفي قطر الاتهامات الموجهة إليها بدعم وتمويل الإرهاب وزعزعة السلم والاستقرار الإقليمي.

وتتبنى الكويت، التي سلمت المطالب إلى قطر، مبادرة وساطة بين أطراف النزاع في الأزمة الخليجية.