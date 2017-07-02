قتلى وجرحى في "تفجير انتحاري" بالعاصمة السورية دمشق
- 2 يوليو/ تموز 2017
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قال التلفزيون السوري إن انتحاريا فجر نفسه في ميدان التحرير بوسط دمشق صباح اليوم الأحد ما أسفر عن سقطوط قتلى وجرحى.
وكانت السلطات الأمنية تلاحق ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت من تفجير اثنتين في مدخل دمشق، وحاصرت الثالثة في ساحة التحرير فقام انتحاري بتفجير نفسه، بحسب بيان التلفزيون الرسمي.