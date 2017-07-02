حريق في مخيم لاجئين سوريين في لبنان

مصدر الصورة Reuters Image caption الحكومة اللبنانية تقول إن عدد اللاجئين السوريين في البلاد بلغ 1،5 مليون

أفادت مصادر أمنية باندلاع حريق في مخيم لاجئين سوريين بالقباع في لبنان.

ويخشى من وجود مصابين وضحايا بين اللاجئين.

ويقع المخيم قريبا من بلدة قب إلياس، التي تبعد عن بيروت بنحو 50 كيلومترا.

ويستضيف لبنان مليون لاجئ سوري، أغلبهم يقيمون بطريقة غير قانونية، وينتشرون في مختلف مناطق البلاد.

وتقول الحكومة إن عدد اللاجئين السوريين يصل 1.5 مليون شخض.