الجيش السوري يعلن هدنة مؤقتة في منطقة قرب الحدود مع إسرائيل

مصدر الصورة Reuters Image caption هذه ثاني مرة خلال أسبوعين يطبق خلالها الجيش السوري هدنة لدعم "جهود المصالحة"

أعلن الجيش السوري عن وقف مؤقت لإطلاق النار في المنطقة الجنوبية من البلاد بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقالت قيادة الجيش السوري إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في منتصف نهار الأحد بالتوقيت المحلي أي التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش.

وهذه ثاني مرة في غضون الأسبوعين الماضيين يطبق فيها الجيش السوري هدنة من جانب واحد لدعم ما يطلق عليه "جهود المصالحة".

وأعلن الجيش يوم 17 يونيو/حزيران وقفا لوقف إطلاق النار في مدينة درعا بالقرب مع الحدود مع إسرائيل.

ويشمل الإعلان الأخير المنطقة الجنوبية من سوريا بما في ذلك محافظة القنيطرة الاستراتيجية. كما يشمل محافظة السويداء بالجنوب الشرقي من البلاد.

ويقاتل الجيش السوري مجموعات مسلحة في هذه المنطقة.

لكن قذائف طائشة تسقط أحيانا في المنطقة الحدودية مع إسرائيل التي ترد بشن هجمات على أهداف عسكرية سورية.