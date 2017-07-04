مدنيون يفرون من القتال في الموصل
الصحفي حيدر أحمد من مكتب بي بي سي في بغداد يرصد آثار المعارك الجارية في قلب المدينة القديمة بالموصل وحركة خروج النازحين منها.
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BBC
مشاعر الخوف تتبدى على وجوه الفارين من مناطق العمليات العسكرية في أزقة المدينة القديمة.
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BBC
تأمين خروج المدنيين المحاصرين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية به مخاطر جمة.
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BBC
الماء هو أكثر ما يحتاج إليه النازحون من أهالي الموصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحيانا إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
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BBC
على أطراف المدينة القديمة وسط الموصل يقف جنديان من جهاز مكافحة الارهاب hحدهما يحمل سلاحا والآخر يرفع شارة النصر كإشارة على اقتراب المعركة من نهاياتها.
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BBC
سيارتان تابعتان لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المدينة القديمة تنتظران الأوامر بالتقدم.
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BBC
بلدوزر مفخخ يعود لتنظيم الدولة الإسلامية داخل المدينة الصناعية في الموصل القديمة، وبالقرب منه يقف جنديان يرفعان راية النصر.
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BBC
كان التنظيم المتشدد يستخدم كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك كسجن للمعارضين له.
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BBC
سحب الدخان تعلو بالقرب مآذن الجوامع في المدينة القديمة مع استمرار المعارك الضارية.
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BBC
يقطع النازحون مسافات طويلة ويسلكون طرقا صعبة من أجل الوصول إلى بر الأمان.
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BBC
يعاني الأطفال من أمراض الطفح الجلدي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
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