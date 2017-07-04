مدنيون يفرون من القتال في الموصل

  • 4 يوليو/ تموز 2017

الصحفي حيدر أحمد من مكتب بي بي سي في بغداد يرصد آثار المعارك الجارية في قلب المدينة القديمة بالموصل وحركة خروج النازحين منها.

  • مدنيون يفرون من مناطق القتال BBC

    مشاعر الخوف تتبدى على وجوه الفارين من مناطق العمليات العسكرية في أزقة المدينة القديمة.

  • مدنيون في مناطق القتال BBC

    تأمين خروج المدنيين المحاصرين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية به مخاطر جمة.

  • مدني يشرب المياه BBC

    الماء هو أكثر ما يحتاج إليه النازحون من أهالي الموصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحيانا إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

  • جنديان عراقيان BBC

    على أطراف المدينة القديمة وسط الموصل يقف جنديان من جهاز مكافحة الارهاب hحدهما يحمل سلاحا والآخر يرفع شارة النصر كإشارة على اقتراب المعركة من نهاياتها.

  • سيارتان تابعتان لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المدينة القديمة تنتظران الأوامر بالتقدم. BBC

    سيارتان تابعتان لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المدينة القديمة تنتظران الأوامر بالتقدم.

  • بلدوزر مفخخ يعود لتنظيم الدولة الإسلامية BBC

    بلدوزر مفخخ يعود لتنظيم الدولة الإسلامية داخل المدينة الصناعية في الموصل القديمة، وبالقرب منه يقف جنديان يرفعان راية النصر.

  • كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك BBC

    كان التنظيم المتشدد يستخدم كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك كسجن للمعارضين له.

  • سحب الدخان تعلو بالقرب مآذن الجوامع في المدينة القديمة مع استمرار المعارك الضارية. BBC

    سحب الدخان تعلو بالقرب مآذن الجوامع في المدينة القديمة مع استمرار المعارك الضارية.

  • نازحون يفرون من المعارك BBC

    يقطع النازحون مسافات طويلة ويسلكون طرقا صعبة من أجل الوصول إلى بر الأمان.

  • يعاني الأطفال من أمراض الطفح الجلدي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. BBC

    يعاني الأطفال من أمراض الطفح الجلدي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.