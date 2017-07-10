رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الموصل للاحتفال بـ"النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو العبادي في الموصل ترقبا لإعلان استعادتها

زار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مدينة الموصل لتهنئة القوات الحكومية بـ"النصر"، على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بيان لمكتب العبادي إنه سيعلن عن "تحرير الموصل" بشكل كامل.

وخاضت القوات العراقية، مدعومة بقصف جوي أمريكي، قتالا لاستعادة السيطرة على الموصل، منذ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وسيطر تنظيم الدولة على المدينة في يونيو/حزيران من عام 2014، قبل أن يستولي على كثير من الأراضي التي يقطنها العرب السنة، ويعلن عن الخلافة الإسلامية"، التي تضم أراض في كل من العراق وسوريا.

وشارك في الحملة العسكرية ضد التنظيم مقاتلو البشمركة الأكراد، ورجال قبائل سنة وقوات شيعية، ودعمها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

ووصل العبادي إلى الموصل الأحد لـ"تهنئة القوات المسلحة والشعب العراقي"، بالهزيمة النهائية لتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل، وذلك بحسب البيان.

وعقد العبادي اجتماعا مع القادة الأمنيين، في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، في الجانب الأيمن للموصل.

كما تجول العبادي وسط المواطنين في الجانب الأيسر من المدني، لكنه لم يلق خطابا رسميا حتى الآن ليعلن عن النصر.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة ضمان استمرار الأمن والاستقرار في المدينة، وتطهيرها من الألغام والمتفجرات التي خلفها مسلحو التنظيم، وحماية المدنيين والنازحين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تعهد السبت "بالقتال حتى الموت" في الموصل.

مصدر الصورة Reuters Image caption من المتوقع أن يلقي العبادي "خطاب النصر" في وقت لاحق اليوم.

وقاتلت القوات الحكومية العراقية آخر ما تبقى من جيوب مقاتلي التنظيم، الذين قاتلوا باستبسال في المناطق الضيقة والأزقة بالقرب من البلدة القديمة.

وسمعت أصوات غارات جوية وتبادل لإطلاق النار الأحد في الموصل، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة القديمة، وجثث متحللة لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الشوارع.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، إن النصر لن يعلن رسميا قبل أن يتم تطهير الموصل من فلول مسلحي التنظيم.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد، يحي رسول، في التلفزيون الرسمي إن 30 من عناصر التنظيم قتلوا وهم يحاولون عبور نهر دجلة سباحة.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون العسكرية، جوناثان بيل، إن القوات الحكومية العراقية ساعدت موجات متدفقة من المدنيين الفارين إلى أماكن آمنة، وأغلبهم من النساء والأطفال، وزودت تلك العائلات بالمياه والطعام.

وأشار بيل إلى أن كل مباني المدينة تقريبا إما تهدمت أو دمرت تماما، وأن فرق البحث والإنقاذ لا تزال تنقب في الأنقاض، لانتشال الجثث التي تعفن وتحلل بعضها، بفعل ارتفاع درجة الحرارة.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تحرير الشطر الشرقي من الموصل في شهر يناير/ كانون الثاني، لكن تحرير الشطر الغربي كان أصعب، بأزقته الضيقة.

وكان التنظيم قد خسر الكثير من مناطق سيطرته في العراق خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع تقدم القوات الحكومية إلى آخر معاقله في الموصل.

ونزح قرابة 900 ألف شخص من الموصل منذ عام 2014. وتشير تقديرات منظمات إغاثية إلى أن هذا العدد يمثل نحو نصف سكان المدينة، قبل سيطرة التنظيم عليها.

ردود فعل

وتعليقا على الأنباء الواردة من الموصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على تويتر: "حررت الموصل من داعش، فرنسا تعرب عن تقديرها لكل من ساهم في تحقيق هذا النصر إلى جانب قواتنا".

وحذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية من التأثير النفسي للقتال في الموصل على الأطفال، قائلة إن صور "العنف الشديد أو أحبائهم الذين قتلوا أمامهم ستظل تطاردهم".

مصدر الصورة EPA Image caption احتفل عراقيون باستعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة

وتقول أنا لوكسين، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في العراق: "الدعم النفسي أمر ضروري للغاية، بالنسبة لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم، لكي يعالجوا هذه الفظائع ويعيدوا بناء حياتهم من جديد".

وأضافت: "لكن في الوقت الراهن فإن العالم لا يكاد يقدم أي تمويل لدعم الصحة النفسية".

وهنأ وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال فالون: "لقد لعبت بريطانيا دورا رائدا في التحالف، الذي ساعد في تطهير الموصل من عقيدة الموت"، وذلك في إشارة إلى تنظيم الدولة.

وفي بيان مشترك، قالت منسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، ومفوض الاتحاد لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس إن "استعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة يشكل خطوة حاسمة، في الحملة الرامية للقضاء على سيطرة الإرهاب على أجزاء من العراق، وكذلك تحرير شعبه".

وحث المسؤولان الأوروبيان على "عملية للعودة، وإعادة بناء الثقة بين جميع مكونات الشعب العراقي".

لكن استعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة لا تعني انتهاء وجوده في العراق، لأنه لا يزال لديه معاقل أخرى، مثل تل عفر وثلاث بلدات أخرى في محافظة الأنبار غربي البلاد، ولا يزال قادرا على تنفيذ تفجيرات، في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية.