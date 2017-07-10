مصدر الصورة Reuters Image caption لا يتوقع تقدم كبير في المفاوضات

ترعى الأمم المتحدة جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف.

وقد اجتمع الفرقاء المتنازعون في جنيف بعد سريان وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا.

ويؤمل أن يمنح وقف إطلاق النار المحادثات في جنيف زخما إضافيا.

وستركز المفاوضات على مجموعة من القضايا، بينها صياغة دستور جديد، والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

ولكن هناك خلافات جوهرية بين الحكومة والمعارضة، والأمل ضئيل في أن يحصل تقدم كبير في المفاوضات.