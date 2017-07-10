جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف
- 10 يوليو/ تموز 2017
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ترعى الأمم المتحدة جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف.
وقد اجتمع الفرقاء المتنازعون في جنيف بعد سريان وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا.
ويؤمل أن يمنح وقف إطلاق النار المحادثات في جنيف زخما إضافيا.
وستركز المفاوضات على مجموعة من القضايا، بينها صياغة دستور جديد، والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
ولكن هناك خلافات جوهرية بين الحكومة والمعارضة، والأمل ضئيل في أن يحصل تقدم كبير في المفاوضات.