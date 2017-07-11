الدول المقاطعة لقطر: مطالبنا ليست جديدة والدوحة تهربت من التزامات اتفاق الرياض

مصدر الصورة EPA Image caption تعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر "في الوقت المناسب"

قالت الدول المقاطعة لقطر وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر إن المطالب التي قدمتها للدوحة كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وفقا لاتفاق الرياض عام 2013.

وجاء إعلان تلك الدول في بيان مشترك أعقب نشر شبكة سي ان ان الأمريكية وثائق شملت اتفاق الرياض "2013" وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي "2014".

وقال البيان إن تلك الوثائق تؤكد "بما لا يدع للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ونكثها الكامل لما تعهدت به".

في هذه الأثناء، ناشدت الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر سرعة احتواء الأزمة بينهم من خلال الحوار.

وعقد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح اجتماعا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء الاثنين في الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الدول الثلاث ناشدت "كافة الأطراف سرعة احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران. ودأبت قطر على نفي الاتهامات.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.

وتعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر "في الوقت المناسب".

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