حصار مكة حدث لا مثيل له

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو حصار مكة- وثائقي بي بي سي

بثت بي بي سي عربي مؤخرا فيلماً وثائقيا عن حصار مكة، هنا بعض التفاصيل عن الموضوع.

لم يكن مصلو الفجر في الحرم المكي في الأول من محرم سنة 1400 هجرية يتوقعون أكثر من أجواء التقوى و الصلاة في أكثر أماكن المسلمين قدسية، لكنهم كانوا على موعد مع حدث غريب لم يكن أحد يتخيل أنه ممكن الحدوث.

دخلت مجموعة من الرجال إلى الحرم وأدخلوا أسلحة فردية في نعوش أتو بها بذريعة الصلاة على روح أصحابها.

المفاجئة لم تقتصر على ذلك بل بث المسلحون خطابا يعلنون فيه اكتمال شروط الساعة لمجيء المهدي المنتظر، وقدموا الحجج والبراهين على ذلك الأمر.

كان لذللك الحدث وقع مديد على السلطات السعودية فحاولت لملمة الوضع بسرعة، لكنها فوجئت بصلابة المقاومة من قِبل المسلحين. بدا للسلطات سريعاً بأن المجموعة المسلحة معروفة اصلاً باسم الجماعة السلفية المحتسبة وقائدها جهيمان العتيبي. ولم تكن المملكة جاهزة لمثل هذا التهديد الداخلي فساد نوع من الضياع والتردد حول كيفية التعامل مع الوضع

طرد المسلحون من مبنى الحرم بعد خمسة أيام من القتال العنيف لكنهم لجأوا الى طابق تحت ارض الحرم حيث توجد عشرات الغرف.

وكان على السلطات حسم الوضع بأسرع وقت ممكن لإعادة الأمن وشعائر العبادة اليه والقبض على المسلحين أحياء لمحاكمتهم.

واتجهت السلطات الى الدولة الفرنسية تفادياً على الأرجح لردة الفعل في حال الاستعانة بالولايات المتحدة التي كانت صحافتها قد سربت خبر احتلال الحرم الى العالم. وتعهدت الدولة الفرنسية بإرسال فريق من ثلاثة ضباط من وحدة مكافحة الارهاب السباقة في هذا المجال وهي الجي إي جي أن. ودربت الوحدة الفرنسية القوات السعودية على استعمال الغاز ووضعت خطة لإجبار المسلحين على الخروج من الطابق السفلي.

وانتهى الحصار باستسلام ما تبقى من المسلحين وأعضاء عائلاتهم وأعدم ثلاثة وستون منهم في الساحات العامة في مختلف مدن المملكة، وكان أولهم جهيمان العتيبي.

من الحسبة الى استباحة الحرم المكي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كيف نشأت جماعة السلفية المحتسبة؟

ينتمي معظم المشاركين في احتلام الحرم المكي الى ما يسمى بالجماعة السلفية المحتسبة.

وتأسست الجماعة وبحسب ما رواه بعض أعضائها، عام 1966 وكانت المملكة العربية السعودية تشهد في ذلك الحين موجة انفتاح على الحداثة اقلقت الكثيرين ومنهم هؤلاء الأشخاص، لأنها صرفت المسلمين عن ممارسة دينهم بالشكل الذي يرونه صحيحاً. و هالهم بالإضافة الى ذلك أمر انتشار دعوات اتهموها بنشر البدع في المملكة ومنها جماعة التبليغ.

ويروي ناصر الحزيمي في دراساته عن الجماعة التي كان عضوا فيها بأن مؤسسيها خمسة من بينهم شاب يدعى جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي. واستشار هؤلاء الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة في ذلك الحين، فاقترح عليهم تسمية جماعتهم وأقر لهم مجلس إدارة بإشراف الشيخ ابو بكر الجزائري واصبح بمثابة مرشدهم الروحي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو وثائقي حصار مكة: جهيمان وعلامات قدوم "المهدي المنتظر"

قدمت الجماعة نفسها على انها تهتم بقضايا التوحيد ونبذ التمذهب وتحكيم الكتاب والسنة. وغلب عليها فكر تيار أهل التوحيد الذي يِعرف باهتمامه الشديد بعلم الحديث والاخذ بظواهره عموماً والذي يمثله الشيخ ناصر الدين الالباني. وتمييزت الجماعة بطابعها الدعوي وعاش اعضاؤها حياة متواضعة متنقلين في ارجاء المملكة مع التركيز على المناطق النائية والضواحي المتواضعة. كان مقرهم في الحارة الشرقية في المدينة المنورة وعِرف ببيت الإخوان.

جهيمان العتيبي

ولد جهيمان في مدينة ساجر و هي إحدى الهجر أي تجمع لبدو قرروا اعتزال نمط عيشهم بدعوى أنه من الجاهلية. لم يذهب جهيمان في العلم أبعد من الصف الرابع الابتدائي ويشوب الغموض سنوات شبابه الاولى، لكن يشاع انه كان يتعاطى التهريب بين الكويت والسعودية ولم يكن ملتزما في امور الدين. وعاد ووجد ضالته وخلاص نفسه في الدين فقرر تكريس حياته للدعوة على المنهج السلفي، كما اعترف للمقربين منه.

عمل جهيمان كسائق شاحنة او صهريج في الحرس الوطني السعودي الذي يضم أعدادا كبيرة من أبناء القبائل. وسخر قدراته في سبيل خدمة جماعته وسرعان ما كسب إعجاب من حوله وأصبح لديه سطوة على العديد خاصة الشباب بواسطة سحر شخصيته التي عوضت نقصه علمه في مسائل الدين، كما وصفها من عاشره.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو "كريزما" جهيمان العتيبي

وجد جهيمان نفسه في أكثر من مناسبة في صدام مع ركني المملكة وهما آل سعود والمشايخ الوهابيون، وجر معه المجموعة التي تأثرت بأفكاره.

هاجم جهيمان من نعتهم بمشايخ الدولة لقناعته بأنه لا يمكن لمن يتقاضى اجره من شخص ما قول كلمة الحق له.

وحين تعرض المنشقون في الجماعة للاعتقال وجد جهيمان نفسه مطارداً عبر الصحراء من قوى الامن وبدا ضعف موقفه امام قوة الدولة وهيبة المشايخ جلياً. وهنا لجأ جهيمان الى حل جذري وهو استحضار فكرة خلاصه التي كانت تراوده لدرجة الهوس منذ بداياته مع الجماعة وهي تحقق اشراط الساعة وقدوم المهدي المنتظر.

ولم يكن جهيمان يؤمن بتكفير الحاكم ويخشى اتهام مجموعته بالخوارج إذا ما فعلت لذلك رأى ان قدوم المهدي سيودي حتماً بحكم آل سعود.

ونشر جهيمان افكاره حول الحاكمية والدعوة واشراط الساعة في منشورات عِرفت برسائل جهيمان وقيل انه كتب نص محتواها العام فقط، بينما كتبها له آخرون بسبب ضعفه اللغوي.

المهدي المنتظر

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يبدو بحسب من عاشر جهيمان انه كان يؤمن كل الإيمان بحلول زمن المهدي فسعى الى استنباط الدلائل على قدوم المهدي من الواقع، ورأى في وقوع بعض الاحداث والظواهر المعاصرة اكتمالا لشروط حلول الساعة. ومثالاً على ذلك مسألة العملة التي تحمل صورة الملك وهو الأمر الذي اعتبره أتباع جهيمان شراً. ورأوا تطابق الواقع مع بعض الأحاديث عن دخول الشر الى كل بيت قُبيل قدوم المهدي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو وثائقي حصار مكة: تواتر الرؤى حول " المهدي"

وتوجب تلك الأحاديث في خطوة تالية إيجاد المهدي، فرآه جهيمان في شخص شاب في الخامسة والعشرين من العمر تقريباً يدعى محمد بن عبدالله القحطاني. فهو يشبه في اسمه اسم الرسول كما جاء في الأحاديث، وبهيئته هيئة المهدي كما وُصف في بعضها أيضاً.

وكان محمد بن عبدالله القحطاني خطيباً في جامع في الرياض وله اتباعه وعُرف بحسب من عاشره بحسن أخلاقه وملامحه، بالإضافة الى أنه كان شاعراً ايضاً. وهنا بدأ الحديث بين أعضاء الجماعة حول تواتر رؤى عديدة يظهر خلالها محمد بن عبدالله على انه المهدي المنتظر.

ولا يمكن فهم تحركات أعضاء الجماعة واستماتتهم في القتال في الحرم فيما بعد إلا على ضوء الايمان بالمهدي.

عملية فرنسية سرية

وانتهى الوضع بعد مرور اسبوع على احتلال الحرم إلى انكفاء المسلحين إلى أقبية الحرم حيث لا مخرج لهم.

وكانت لفرنسا علاقة طيبة وتعاون أمني مع المملكة توجت بزيارات لرؤساء الدولتين وبمبيعات أسلحة ومعدات للقوى الأمنية. وطلبت الحكومة السعودية المساعدة من فرنسا فأرسلت ثلاثة خبراء من وحدات مكافحة الارهاب لجي إي جي أن، وهم كريستيان لامبير وإينياس وديكي وقائدهم النقيب بول باريل على متن طائرة صغيرة وبحوزتهم كميات كبيرة من الغاز واقنعة واقية منها بالإضافة الى سترات واقية من الرصاص. والغاز المستعمل هو الغاز ذاته الذي يُستعمل في عمليات قمع الشغب ولكنه مركز اكثر منه بأضعاف.

واقام الفرنسيون في فندق في الطائف وتنقلوا تحت حراسة شديدة ودربوا القوات السعودية على تكتيك استعمال الغاز والوقاية منه في إحدى الثكنات القريبة. وهنا تتضارب الروايتان الفرنسية والسعودية إذ يجزم الفرنسيون أن القوات السعودية كانت مضعضعة ومعنوياتها منخفضة وبأنهم وضعوا لها خطة عملية استعمال الغاز لكن السعوديين يصرون على ان اداءهم العسكري كان مثالياً، ويقولون إن دور الفرنسيين اقتصر على جلب الغاز وتقديم المعلومات التقنية فقط.

وحرص الفرنسيون على التقيد بالسرية وعدم القيام بأي عمل متهور. وهكذا أعطى كريستيان بروتو قائد الوحدة من باريس تعليماته إلى اعضاء الفريق بكبح جماح قائدهم النقيب بول باريل الذي كان يُعرف بميوله نحو المغامرة والتحدي.

وجَنَت الحكومة الفرنسية الامتنان والصداقة من قبل المملكة العربية السعودية وترجم هذا لاحقاً في صفقات أسلحة. لكن أعضاء وحدة الجي إي جي أن لم يحصلوا على إي شهرة او تنويه رسمي لمشاركتهم في تحرير الحرم المكي وعادوا الى وطنهم بهدية واحدة وهي ساعة روليكس ذهبية مختومة برموز الدولة السعودية.

اتهامات لأمريكا وموجات عنف في العالم الاسلامي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو وثائقي حصار مكة: ما هو موقف أمريكا من أزمة احتلال الحرم المكي عام 1979؟

وحاولت السلطات منع نشر خبر احتلال الحرم الى خارج المملكة قبل حسم الوضع فيه بسبب تضرر صورة المملكة كحامية للحرمين الشريفين. وأتت اول ضربة لهذه الجهود على يد الصحافة الأمريكية حين سربت الخبر نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية اتهم إيران بتدبير عملية احتلال الحرم عبر متمردين سعوديين قد يكونون من الشيعة. ورد الامام الخميني بدوره باتهام الولايات المتحدة و اسرائيل بالوقوف وراء الاعتداء على الحرم المكي. لم تمض إلا ساعات حتى قامت بعض الجماهير بمهاجمة السفارة الامريكية في إسلام آباد في باكستان وحرقها بينما شهدت عواصم بلاد اسلامية اخرى مثل ليبيا وتركيا و بنغلاديش موجات احتجاج وغضب.

ويعد أمن الخليج وخصوصاً أمن المملكة العربية السعودية ركناً أساسياً في السياسة الامريكية وكان من المتوقع ان تتدخل الولايات المتحدة لدرء أي خطر يهدد استقرار المملكة. لكن أي تدخل أمريكي كان سيجر معه ردة فعل على المملكة خصوصاً بعد توجيه إيران اصبع الاتهام نحو الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحادث.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو وثائقي حصار مكة: أمريكيون مع جهيمان

مشاركة امريكية غير متوقعة

وشارك الكثيرون من غير السعوديين إلى جانب أعضاء الجماعة السلفية المحتسبة ولكن الامريكيين فوجئوا بأن بعضهم أمريكيون. ويقول شهود عيان ان احدهم ذو ملامح افريقية وكان يُدعى قمر الزمان وهو الذي قام بتركيب وقذف زجاجة مولوتوف على احدى المدرعات فدمرها. ومن المعرو ف أن الكثير من الامريكيين السود تحولوا الى الإ سلام في السبعينيات وانتسبوا الى حركات سياسية كتنظيم أمة الإسلام.