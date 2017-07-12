تيلرسون يجتمع مع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في السعودية

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الخارجية الأمريكي التقى الملك السعودي قبل لقاء وزراء خارجية الدول الأربع

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين لبحث الأزمة مع قطر.

ويسعى تيلرسون خلال مباحثاته الأربعاء إلى التوصل لحل للخلاف بين الجانبين الذي تفاقم على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

ووقعت واشنطن والدوحة اتفاقا بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. لكن الدول الأربع اعتبرت ذلك "خطوة غير كافية".

وأوضحت الدول الأربع في بيان مشترك الثلاثاء أن عقوباتها ستظل قائمة إلى أن تنفذ الدوحة كامل مطالبها.

وتصف قطر هذه العقوبات بأنها "حصار"، وتنفي أي علاقة لها بتمويل "الإرهاب".

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء إن الاتفاق بين الجانبين "يجسد أسابيع من المناقشات المكثفة بين الخبراء ويعزز روح قمة الرياض".

وأضاف "توضح المذكرة سلسلة خطوات ستتخذها كل دولة في الشهور والسنوات القادمة لقطع وتعطيل تدفقات تمويل الإرهاب ولتكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب عالميا".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.

لكن الدوحة أكدت على أن هذه المطالب "غير واقعية".