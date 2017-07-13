الأزمة الخليجية : تيلرسون ينهي مباحثاته في جدة مع الدول المقاطعة لقطر دون بوادر على حل

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقول أمريكا والسعودية إنهما حريصتان على وقف تمويل الإرهاب كأحد وسائل محاربته.

انتهت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع وزراء خارجية أربع دول عربية تقاطع قطر هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في مدينة جدة السعودية، دون التوصل إلى حل للأزمة الحالية المستمرة منذ أكثر من شهر.

وعاد تيلرسون الأربعاء إلى الكويت، التي تلعب دور الوساطة دون الإدلاء بأية تصريحات حول نتائج المباحثات. ومن المقرر أن يعود إلى قطر، الخميس، لمواصلة مباحثاته مع المسؤولين القطريين وإطلاعهم على نتائج مباحثاته في جدة.

وقالت نورة الكعبي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لبي بي سي إن بلادها "سعت لحل دبلوماسي، لكنها طالبت قطر باتخاذ إجراءات ملموسة".

وشككت الكعبي في مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر وأمريكا بشأن وقف تمويل الإرهاب ومحاربته. وقالت الوزيرة إن قطر وقعت على تعهدات سابقة في 2013 و2014 ولم تلتزم بها.

"تعاون مستمر"

ووقعت الدوحة وواشنطن المذكرة الثلاثاء خلال زيارة تيلرسون. إلا أن دول المقاطعة الأربع وصفوها بأنها "غير كافية لتبديد مخاوفهم".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، واتهموها بتمويل تنظيمات متطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

مصدر الصورة EPA Image caption تيلرسون وقع مذكرة تفاهم مع وزير خارجية قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتعتبر أن العقوبات، التي تشمل إغلاق كل حدود السعودية معها، حصار، وليست مجرد مقاطعة، وفق القانون الدولي. وتقول قطر إنها في طليعة الدول المكافحة للإرهاب.

وعقد تيلرسون اجتماعا منفصلا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأعرب بن سلمان أثناء استقبال تيلرسون عن سعادته بما اعتبره "تعاونا مستمرا بين البلدين" وتعهد بـ "العمل على تعزيزه وزيادته".

واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالَب (المقدمة للدوحة) وتوقفها عن دعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أكدوا استمرار العقوبات على قطر حتى تلبي مطالبهم الـ 13، التي تشمل إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية وتقليص العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

وتقدم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بشكوى رسمية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، اتهم فيها قناة الجزيرة بدعم الإرهاب والطائفية ومعاداة السامية.

و تنفي الجزيرة هذه المزاعم وتقول إنها تفسح المجال لمختلف وجهات النظر، كما تلقى الشبكة تأييدا ملحوظا من مختلف المنظمات والهيئات الإعلامية في العالم.