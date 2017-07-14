الداخلية السعودية: مقتل جندي في حادث إطلاق نار بمدينة القطيف

مصدر الصورة Reuters Image caption تتعرض أجهزة الأمن السعودية إلى هجمات في القطيف

أعلنت السلطات في السعودية مقتل جندي وجرح آخر في حادث إطلاق نار على دورية لحرس الحدود بساحل الرامس بمحافظة القطيف شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن الهجوم "إرهابي".

وأوضحت الوكالة أن الجهات الأمنية تحقق في ملابسات الحادث الذي وقع مساء الخميس.

وشهدت القطيف اضطرابات في الفترة الأخيرة، إذ خرجت مسيرات ومظاهرات للشيعة ضد السلطات السعودية ومطالبة بحقوق الأقلية الشيعية في البلاد.

وتعرض أفراد الأمن إلى هجمات خاصة بعد إعدام رجل الدين الشيعي، نمر النمر، بعد إدانته بالتحرض على العنف العام الماضي.