الداخلية السعودية: مقتل جندي في حادث إطلاق نار بمدينة القطيف
أعلنت السلطات في السعودية مقتل جندي وجرح آخر في حادث إطلاق نار على دورية لحرس الحدود بساحل الرامس بمحافظة القطيف شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن الهجوم "إرهابي".
وأوضحت الوكالة أن الجهات الأمنية تحقق في ملابسات الحادث الذي وقع مساء الخميس.
وشهدت القطيف اضطرابات في الفترة الأخيرة، إذ خرجت مسيرات ومظاهرات للشيعة ضد السلطات السعودية ومطالبة بحقوق الأقلية الشيعية في البلاد.
وتعرض أفراد الأمن إلى هجمات خاصة بعد إعدام رجل الدين الشيعي، نمر النمر، بعد إدانته بالتحرض على العنف العام الماضي.