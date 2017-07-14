مقتل 5 من أفراد الشرطة المصرية في هجوم بالجيزة

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قتل خمسة من أفراد الشرطة المصرية في هجوم على نقطة أمنية بمحافظة الجيزة، إلى الجنوب من العاصمة القاهرة، بحسب مسؤولين.

وقال مصدر أمني إن نقطة أمنية في منطقة البدرشين لهجوم أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة - وهي رتبة دون الضابط - وثلاثة مجندين.

وأوضح المصدر أن ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص من أسلحة آلية على النقطة الأمنية فى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العديد من الهجمات المماثلة على قوات الأمن وأهداف مدنية.

وجاءت غالبية هذه الهجمات في شبه جزيرة سيناء، بشمال شرقي مصر، والقاهرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى.