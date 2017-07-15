وزير خارجية فرنسا في جولة خليجية لدعم جهود الوساطة بين قطر وجيرانها

مصدر الصورة Reuters Image caption قطر كانت المحطة الأول لجولة وزير الخارجية الفرنسي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تريد المساهمة في جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لحل النزاع بين قطر ودول عربية.

وأعرب لودريان - عقب اجتماعه بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - عن قلق بلاده من تدهور العلاقة بين قطر وجيرانها، وقال إن باريس على اتصال بالدول الأخرى صاحبة الشأن، ودعا إلى ضبط النفس واللجوء للحوار.

ومن المقرر أن يزور الوزير الفرنسي السعودية والكويت والإمارات.

ويأتي ذلك عقب جولة خليجية قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وانتهت الخميس دون إعلان لإحراز أي تقدم.

ورحب وزير الخارجية القطري بدور فرنسا في المساهمة في الوساطة للتوصل إلى حل قائم على " الحوار البناء واحترام سيادة الدولة والقانون الدولي".

ودعت فرنسا السبت إلى رفع عقوبات مفروضة على مواطنين قطريين.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت عقوبات على قطر في الخامس من يونيو/حزيران، متهمة إياها بدعم منظمات متطرفة والتحالف مع إيران. لكن قطر نفت هذه الاتهامات.