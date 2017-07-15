السلطات الإسرائيلية تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى

مصدر الصورة AFP Image caption أغلقت السلطات الإسرائيلية السبت الحرم القدسي لليوم الثاني على التوالي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى للمصلين والزوار والسياح بدءا من ظهر الأحد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإنه سيتم وضع أجهزة لكشف الآلات المعدنية عند مداخل المسجد الاقصى، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة ستوضع في الخارج وتوجه إلى الداخل .

وأغلقت السلطات الإسرائيلية السبت الحرم القدسي لليوم الثاني على التوالي بعد هجوم شنه ثلاثة مسلحين فلسطينيين، وقُتل فيه اثنان من أفراد الشرطة وأُصيب ثالث، قبل مقتل المنفذين.

وفتح المسلحون النار على أفراد من الشرطة في البلدة القديمة، قبل أن يلوذوا بالفرار. لكن الشرطة الإسرائيلية طاردتهم إلى جوار الحرم القدسي، الذي يسميه اليهود "جبل الهيكل"، حيث أطلقت عليهم النار وأردتهم قتلى.

وقالت الشرطة إن المسلحين جاؤوا من المجمع التاريخي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

واتخذت السلطات الإسرائيلية القرار غير العادي بإغلاق مجمع المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة، وهو ما أثار غضب الكثير من المسلمين بالإضافة إلى الحكومة الأردنية التي تشرف على المواقع الدينية في القدس.