فرنسا تحث على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهد لمفاوضات بين قطر وجيرانها

مصدر الصورة AFP Image caption الجهود الفرنسية لحل الأزمة مع قطر تأتي بعد الجهود الأمريكية

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهد للتفاوض من أجل حل الأزمة مع قطر.

وجاءت تصريحات لودريانلدى وصوله إلى السعودية بعد زيارته قطر.

ويقوم لودريان بجولة خليجية من أجل دعم جهود الوساطة بين أطراف النزاع.

وانفجر الخلاف بين قطر وجيرانها، عقب اتهامها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بدعم الإرهاب. لكن الدوحة تنفي هذه الاتهامات.

وقطعت هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت عليها حصارا جويا وبريا وبحريا.

ولم تفلح الجهود الدولية حتى الآن في تهدئة التوتر في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعرب عن قلق بلاده من تدهور العلاقة بين قطر وجيرانها، وقال إن باريس على اتصال بالدول الأخرى صاحبة الشأن، ودعا إلى ضبط النفس واللجوء للحوار.

وأضاف أن فرنسا تريد المساهمة في جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لحل النزاع بين قطر ودول عربية.

وتأتي جهود لودريانعقب جولة خليجية قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وانتهت الخميس دون إعلان أي تقدم.