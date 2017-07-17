مقتل 4 رجال شرطة وإصابة آخرين في هجومين بمدينة العريش

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قُتل أربعة من رجال الشرطة المصرية، وأصيب ستة آخرون في هجومين منفصلين بمدينة العريش في شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين فتحوا النار على إحدى المركبات المدرعة، ما أسفر عن احتراقها ومقتل أربعة جنود بداخلها، وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي هجوم منفصل، استهدفت عبوة ناسفة طريق مدرعة تابعة للشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.

وعادة ينفذ المسلحون هجمات تستهدف حواجز أمنية ورجال أمن وجيش في محافظة شمال سيناء.

وتواصل طائرات عسكرية مصرية تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لمسلحين في مناطق بمدينتي العريش والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن العشرات من المسلحين قتلوا جراء تلك العمليات الجوية اليوم، في حين قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي تحليق مكثف للطائرات.

وأدتالغارات إلى تدمير سيارات، ودراجات نارية، ومنازل.

وأضافت المصادر أن القوات الجوية قصفت الأهداف في توقيت واحد، وأحبطت تنفيذ عمليات تستهدف مواقع للجيش فجر اليوم.

وتقوم قوات الجيش والشرطة المصرية منذ عام 2013 بعملية أمنية واسعة النطاق في شمال سيناء، للقضاء على مسلحين أعلنوا الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية تحت اسم "ولاية سيناء".

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة مسؤوليتهم عن كثير منها.