أردوغان يزور الخليج خلال أيام

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

أعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 الشهر الجاري.

ويعد أردوغان الحليف القوي لقطر في خلافها مع جيرانها في منطقة الخليج .

وانتقد أردوغان قائمة مطالب قدمتها ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين علاوة على مصر واشترطت تنفيذها قبل اي تفاوض لإنهاء المقاطعة التي فرضتها على الدوحة قبل عدة أسابيع.

وتتهم عدة دول قطر بتمويل جماعات إرهابية والتحالف مع إيران لكن قطر تنفي ذلك.

وتشمل هذه المطالب إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الأراضي القطرية.

وقال إردوغان إن بلاده "بذلت وستبذل كل ما في وسعها لدعم قطر".

وأشار إلى أن بلاده تتبنى موقف قطر واصفا قائمة المطالب بأنها مخالفة للقوانين الدولية واعتبرها تطاولا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية.

وكان البرلمان التركي قد أقر مع بدء الأزمة اتفاقية للتعاون العسكري مع قطر تسمح للحكومة بنقل جنود وقوات إلى قاعدة عسكرية تركية أنشئت في قطر بموجب اتفاقية سابقة بين البلدين وقعت عام 2014.