نيويورك تايمز: الليلة التي لم ينم فيها محمد بن نايف

مصدر الصورة Getty Images Image caption صعود محمد بن سلمان كان سريعا لكن لم يكن سلسا

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر أمس 18 يوليو / تموز تفاصيل جديدة عن عميلة انتقال الأمير محمد بن سلمان الى منصب ولاية العهد والإطاحة بمحمد بن نايف، إذ انتهت ليلة طويلة من الضغوط على محمد نايف دون أن يذوق فيها لحظة نوم بالتنازل عن منصبه ومبايعة الأمير الشاب وهي العمليةل التي لم تكن بالسهولة والسلاسة التي تتحدث عنها السعودية.

وفي تفاصيل الخبر أنه كما تجري العادة كل عام اجتمعت العائلة المالكة في الأيام الاخيرة من شهر رمضان الماضي وعلى رأسهم الملك وكبار الامراء في مكة التي شهدت نقل السلطة.

ففي 20 يونيو/حزيران الماضي اجتمع كبار مسؤولي الامن في المملكة والامراء في قصر الصفا في مكة بعد ان تم استدعاؤهم للقاء الملك سلمان حسبما تنقل الصحيفة عن مسؤولين امريكيين ومقربين من الاسرة الحاكمة. وفي منتصف الليل تم استدعاء محمد بن نايف للقاء الملك حيث تم اصطحابه الى غرفة خاصة بعد تجريده من اجهزة الهاتف التي يحملها وطلبوا منه التنازل عن منصبيه.

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قبيل الفجر

رفض محمد بن نايف البالغ من العمر 57 عاما في البداية الطلب لكن مع مرور الساعات ونتيجة الاعياء والتعب الذي شعر به والناجم عن مرض السكري الذي يعاني منه رضخ في أخر الأمر وقبل التنازل لصالح محمد بن سلمان قبيل الفجر.

وتقول الصحيفة إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها نايف عام 2009 قد تركت آثارا عميقة على صحته وان اصابته كانت اكبر مما تم الاعلان عنه حينها.

وتشير الصحيفة إلى أن مقربين من محمد بن نايف قد عبروا عن قلقهم على صحته منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال حيث بدأت تنتابه نوبات ألم وتظهر عليه أحيانا آثار توتر وقلق مما اضطره إلى تناول أدوية لتخفيف الالام حتى بات شبه مدمن عليها حسبما تنقل الصحيفة عن مقربين منه.

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وبعد قبول نايف بالتنازل تمت دعوة "هيئة البيعة" حيث قيل لبعض اعضائها إن محمد بن نايف يعاني من مشكلة "المخدرات" وبالتالي غير مؤهل لتولي منصب الملك مستقبلا حسبما تنقل الصحيفة عن أحد المقربين من الاسرة الحاكمة.

لكن الصحيفة تنقل عن مسؤول سعودي رفيع نفيه تعرض بن نايف لأي ضغوط ، وقال المسؤول في رد مكتوب للصحيفة إن محمد بن نايف أول من بايع محمد بن سلمان وجرى تصوير ذلك بناء على طلب محمد بن سلمان وجرى ذلك بموافقة هيئة البيعة، ويقيم محمد بن نايف حاليا في قصره بجدة ويستقبل الضيوف وقام بزيارة الملك وولي العهد.

واوضحت نيويورك تايمز أن محمد بن نايف عاد إلى مكان اقامته في مدينة جدة بعد ذلك وتم فرض الاقامة الجبرية عليه. ولم يقتصر الأمر عليه فقط، بل تم فرض الاقامة الجبرية على أهم رجاله في الامن وهو الجنرال عبد العزيز الهويرني الذي كان يلعب دورا محوريا في التعاون الامني مع الولايات المتحدة.

بعد ذلك بأيام قليلة قامت وكالة المخابرات المركزية الامريكية بالاعراب عن قلقها للبيت الابيض لى ضوء ما شهدته السعودية من تغييرات والاطاحة بمحمد بن نايف واحتمال عزل الهويرني وغيره من المسؤولين الامنيين السعوديين المقربين من محمد بن نايف مما قد يعيق عمليات تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين.