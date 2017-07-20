الكويت تطلب السفارة الإيرانية تقليص عدد دبلوماسييها بسبب "قضية تجسس"

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طلبت وزارة الخارجية الكويتية من السفارة الإيرانية خفض عدد دبلوماسييها العاملين في الكويت بسبب "تورط عدد من الإيرانيين" في قضية تجسس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية أن وزارة الخارجية الكويتية طلبت من السفير الإيراني مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".

وأضافت الوكالة "تحت الضغوط السعودية والتهم التي لا أساس لها من الصحة عن التدخل الإيراني، طلبت الكويت من السفير الإيراني على رضا عنايتي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة".

وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الكويتي في طهران احتجاجا على الاجراءات الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان "ردا على قرارات الحكومة الكويتية بإنهاء البعثات الثقافية والعسكرية، قررنا استدعاء القائم بأعمال الكويت في طهران".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت إغلاق بعض المكاتب الفنية للسفارة الإيرانية وتجميد أي أنشطة في إطار اللجان المشتركة بين البلدين بعد حكم محكمة التمييز في القضية المعروفة باسم "خلية العبدلي".

وأدانت الكويت العام الماضي مجموعة تتألف من كويتيين وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة على ما يسمى بـ"خلية العبدلي" في 2015.