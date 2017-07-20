اتهامات إماراتية لقطر بتقديم "معلومات للقاعدة في اليمن أدت لمقتل جنود إماراتيين"

مصدر الصورة Reuters Image caption جنود إماراتيون يشاركون في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

اتهم دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى قطر بتقديم معلومات إلى تنظيم القاعدة في اليمن مما تسبب في مقتل وإصابة جنود إماراتيين ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين.

وقال عمر سيف غوباش، سفير الإمارات في روسيا، لبي بي سي إن قطر أعطت الإحداثيات لمواقع تمركز القوات الإماراتية وخطط تحركاتها، ولكنه لم يقدم أي أدلة على تلك الاتهامات.

وقال غباشي "بعدما أعطت قطر معلومات عن موقع القوات الإماراتية شن أربعة انتحاريين هجوما أسفر عن مقتل وإصابة الجنود".

وكان مسؤول قطري قد طلب من الإمارات عرض أي أدلة على اتهاماتها على مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي الاتهامات الإماراتية لقطر في ظل الأزمة بين الدوحة والدول الأربع المقاطعة لها وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقطعت تلك الدول علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل ودعم الجماعات المتطرفة وهي التهم التي تنفيها الدوحة.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وتقدمت الدول المقاطعة بقائمة تشمل 13 مطلبا لإنهاء الأزمة من بينها إغلاق قناة الجزيرة، ولكن دبلوماسيين من الدول الأربع قالوا إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة.

وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.